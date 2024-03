SOY / Mario Sierra Moncada: Crea nuevas acciones de ley LGBTQ+

Debajo del asfalto de nuestra gran urbe, existe una ciudad oscura que pocos conocen; ahí existen historias que hoy en día siguen lastimando y denigrando a un sector de los muchos vulnerables que existen en nuestra sociedad y que con el paso del tiempo, ni las instituciones, ni la misma sociedad han podido rescatar del inframundo capitalino.

Se trata de niños que son sometidos, maltratados y que son usados como mercancía de grupos delictivos que entre sus más redituables negocios está el de la explotación sexual.

Mario Sierra, supo de este mundo y de sus terribles historias que lo conforman, mismas que le cambiaron la vida. Hace más de una década, Mario comenzaba a figurar en las redes sociales convirtiéndose en uno de los primeros youtubers más exitosos, que daba mucho de qué hablar con su canal The Golden Life.

Entre las duras críticas y polémica por la superficialidad de su contenido, continuó con su proyecto, pero tras conocer el caso del rescate de unos hermanos menores de edad, supo que una de sus prioridades debía ser ayudar a los más vulnerables.

“Tengo más de 15 años trabajando en conjunto con diferentes asociaciones altruistas que apoyan a grupos vulnerables en México, colaboro a favor de mujeres que han sido violentadas, niños en situación de calle, temas del medio ambiente, animales rescatados, grupos indígenas, comunidad LGBT+ y mujeres con cáncer.

“Tuve la oportunidad de colaborar con Ministerios de Amor, la primera fundación que rescata a niños de la calle y me involucré en un mundo donde descubrí que hay una necesidad de grupos de ser atendidos y que la población desconoce y no escucha o discrimina. En aquel entonces las redes sociales no existían como ahora, y noté que las segundas oportunidades pueden cambiar la vida”, dice Mario.

Actualmente es asesor del Senado de la República en donde ha impulsado movimientos a favor de comunidades vulnerables, fomentando al arte y la cultura, además de apoyos a la comunidad LGBTQ+ y grupos originarios del país difundiendo el trabajo de las y los indígenas.

“Recuerdo la primera vez que tuve contacto con la fundación Ministerios de Amor donde conocí la historia de tres hermanos que vivían en situación de calle; en el albergue hay niños que huyen de sus hogares a causa de maltrato, son víctimas de venta sexual infantil, o golpeados y escapan de la violencia. Conocí a Carlos de 7 años, David de 5 y Héctor de 3, me quedó muy marcada su historia porque fueron víctimas de la prostitución infantil, pasó el tiempo y uno de ellos, David, huyó del albergue.

Pasaron los años y Carlos junto con Héctor, lograron terminar sus estudios, y un día los hermanos encontraron a David, estaba hundido en los vicios y trabajaba para un grupo criminal”, narra.

Mario colabora con presidencia en la creación de apoyos para brindar ayuda a los grupos vulnerables, pero su labor altruista va más allá de la cuestión partidista.

“independientemente de los partidos, mi objetivo es seguir colaborando con la ayuda lo que va del sexenio. Estudié seguridad nacional y defensa del país, derecho marítimo, derecho electoral procesal.

“Al llegar al senado en este sexenio, propuse que se reconociera y protegiera a la comunidad LGBTQ+ y propuse el primer acto público donde se reconoció de manera oficial a los liderazgos que siempre han luchado por los derechos de esta comunidad”.

Como ciudadano presentó al senador Ricardo Monreal, una propuesta de iniciativa para detener las terapias de conversión, creadas por organizaciones para, como su nombra lo indica, convertir a personas LGBTQ+ en heterosexuales, “las cuales son muy agresivas, se llevó la iniciativa al congreso, y hoy en día se logra eliminar este tipo de terapias”.

El activista dice que en décadas pasadas la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideraba a la homosexualidad como una enfermedad mental, “por lo que vivimos mucha homofobia, recientemente la OMS quitó esta definición confirmando que no era una enfermedad, lo que ayudó a lograr un avance importante.

“Todo va enfocado al respeto, al derecho ajeno, inculcar desde casa a los hijos que existen distintas variantes de identidad en la sociedad, y que hay que respetar, que no es lo mismo que aceptar, porque cada persona tiene derecho a vivir su sexualidad como quiera. Cada quien está en su derecho de ser llamado como guste, si siente más a gusto denominándose bisexual o binarie, tiene derecho a hacerlo”.

Nuevo proyectos

Mario actualmente está creando un protocolo de ley a favor de las personas LGBTQ+ que va a incluir un movimiento para que se proteja a la comunidad de manera contundente, por ser un grupo vulnerable.

“Lo hago porque hoy en día sigue siendo un grupo vulnerable, debido a que si vas por la calle y ves a una pareja heterosexual besándose, no pasa nada, pero si una pareja del mismo sexo lo hace, es agredida verbal y físicamente hasta el grado de causarle la muerte, que son casos cotidianos, y no puede seguir pasando

“El proyecto de ley que estoy trabajando incluye propuestas para que el gobierno apoye, proteja, respalde y se continúe con la igualdad de derechos, igualdad de protecciones y caminemos más hacia el respeto y la aceptación. El congreso quienes aprueban las iniciativas de ley y las reformas, está integrado por todos los partidos que existen y por las diferentes ideologías, son ellos los que deben tomar conciencia para aceptar leyes que respalden y protejan a la comunidad”.

Afirma que de lo que se ha logrado hasta el momento en la lucha por los derechos LGBTQ+ es el derecho al matrimonio, y otros aspectos. “Costó muchísimo trabajo y ya es legal a nivel federal; lo que hace falta por aprobar es mucho, un ejemplo, son los recientes casos de agresiones, físicas y verbales contra las personas transexuales.

“No existe una ley que evite agresiones físicas y psicológicas hacia este grupo en específico. También podría ser una integración a la ley existente, en la que también se incluya el tema de acceso a la salud, y de capacitación a los grupos que brindan ejercicios de salud, porque el gobierno no ha capacitado a las instituciones de salud pública sobre esto, ya que muchas veces llega una persona transexual o transgénero y no es atendida de la manera correcta, por lo que debe haber una persona encargada de capacitar al sector salud. Aquí entra la necesidad que se tiene de brindar una atención correcta y eficiente a través de iniciativas de ley que regulen este tema”.

Sierra está consciente que hay casos donde existe mucho racismo y mucha falta de conciencia. “Conocí el caso de una chica trans que cometió un delito, fue juzgada y a prisión, al ingresarla, no se le reconoció como mujer, sino como hombre y fue entró a una prisión masculina donde fue brutalmente agredida sexualmente.

“Asé como este, hay muchos casos fuertes. Hay muchas lagunas en la ley que no te permiten vivir tu sexualidad y sobre todo a exigir tu derecho como ciudadano a que la ley te proteja”.

En este tema dice que ya existen los primero pasaportes para la comunidad trans, los primeros INE, pero hacen falta más acciones.

“El majistrade Ociel Baena que perdió la vida fue la primer persona en obtener el INE no binarie. Creo que falta mucha información y cultura, porque el gobierno tiene que hacer un trabajo a nivel educación. Lo hemos visto con los nuevos libros de educación pública, que han causado tanto revuelo y controversia porque el gobierno ha intentado desde la educación básica, inculcar en las nuevas generaciones que existe una diversidad en la sexualidad, diferentes tipos de personas con los mismos derechos y que todos merecemos respeto y los mismos derechos”.

A sus 35 años de edad, Mario tuvo la oportunidad de revisar con el equipo de la Secretaría de Educación Pública, encargado de la creación de los nuevos textos de educación básica, los temas de su contenido.

“Me di cuenta que la intención es buena, porque informan únicamente sobre la existencia de algo que existe que es la diversidad, pero el tema de educación viene desde casa. Si yo como gobierno te informo que existe una diversidad, estoy haciendo lo correcto y ya en casa los padres se encargarán de inculcarle a sus hijos lo que ellos decidan. Ellos son la primera instancia para educar a los hijos.

el gobierno está orientando a un ser humano para que cuando salga al mundo justo no se meta en un tema que por no haberse enterado que existía pueda ser víctima de agresión física o verbal que pueda llevarlo a un problema legal. Este tipo de información permite que las nuevas generaciones vivan en un mundo real y evitan que una persona se justifique al decir en un futuro que no sabía del tema y cometa un delito”.

Retos por los que mantiene una lucha contante

Para Mario, el reto más difícil es crear conciencia en las personas para que puedan ayudar a los demás, incluso en los gobernantes.

“He sufrido mucha discriminación en un país que por generaciones ha sido muy machista, está cerrado en ideología. Por supuesto que he vivido discriminación, la cual ha sido parte de esta lucha que mantengo por los grupos vulnerables. He sufrido discriminación homofóbica, psicológica, violencia desde el núcleo escolar, familiar, social; cuando eres parte de un grupo vulnerable sufres diferentes tipos de discriminación.

“Para poder superar algo necesitas ayuda, busqué ayuda psicológica y emocional, y es parte de lo que yo impulso para que haya un apoyo en esto”.

Así piensa crear una línea de ayuda empleada por expertos para apoyar en casos de emergencia y de orientación para la comunidad LGBTQ+ y formar alianzas con asociaciones no gubernamentales. “Porque a la gente que se ha dado a la tarea de trabajar en este tipo de acciones, la aplaudo. Como seres humanos tenemos distintas ideas y si nos unimos como sociedad avanzamos más rápido; las instituciones gubernamentales deben considerar las alianzas con organizaciones privadas las cuales se toman el tiempo de realizar una investigación, porque normalmente no es sencillo, cuesta mucho trabajo crear un protocolo como éste, hacia un mismo objetivo de respeto.

“Invito a la sociedad a informarse y respetar todo lo que es diversidad, que respetemos y que podamos crear un mundo con mayor aceptación, amor y paz para todos”. Finaliza.