¡Ay, Caramba! Star+ llegará a México en agosto con todas las temporadas de los Simpson

La plataforma de streaming Star+ anunció su llegada a México y Latinoamérica a partir del 31 de agosto, con un catálogo que incluirá las 34 temporadas de Los Simpson y las 11 entregas de The Walking Dead, además del estreno en línea de Nomadland, la película que hace unos días se convirtió en la gran ganadora de los Oscar.

Star+ es un servicio complementario de Disney, enfocado a contenidos con un corte más adulto a diferencia de su plataforma Disney+.

La plataforma dijo a través de un comunicado que su catalogo “ofrecerá todo el contenido de ESPN, como eventos en vivo de las ligas más importantes y shows deportivos; series, comedias animadas, películas documentales; y producciones originales Star, regionales e internacionales”.

Entre las producciones que podrán disfrutarse en su totalidad está la comedia Modern Family, los dramas Pose, Outlander y This Is Us, así como la antología de American Horror Story y Mayans M.C., spin off de la serie original Sons of Anarchy.

En suma a estos títulos, aparecerán otros clásicos de la television como 23, Grey’s Anatomy, How I Meet Your Mother, Prison Break, Homeland y Los expedientes secretos X.

Respecto a las películas que incluirán se encuentran las dos entregas de Deadpool, Logan, la biografía de Queen Bohemian Rhapsody;y algunos clásicos hollywoodenses como Alien, El planeta de los simios, Búsqueda implacable y El diablo viste a la moda.

Diego Lerner, Presidente de The Walt Disney Company Latin America, dijo a que con la llegada de Star+, la compañía reforzará su compromiso por más de 20 años “de desarrollar, producir y ofrecer contenido local original representativo de los gustos de los consumidores de toda la región, produciendo contenidos originales con casas productoras y talentos de la región para contar historias que conectarán con el público latino”.

“Lo haremos a través de diferentes géneros que permitirán abordar historias de ficción originales, temas sociales e históricos relevantes y de interés general”, dijo en un comunicado.

Star+ anunció que dentro de su servicio de deportes con ESPN ofrecerá acceso al deporte en vivo, el cual incluirá partidos de la Liga Mundial de Beisbol, competencias de futbol, tenis, golf, ciclismo y boxeo, entre otros deportes.

De momento no se ha anunciado el costo del servicio en nuestro país.