¡Legendario! El icónico Sting en la Feria de San Marcos

Sting, el caballero de la música, ofreció un concierto histórico la noche de este martes 16 de abril, en el Foro de las Estrellas, de la Feria Nacional de San Marcos.

Como buen británico, salió puntualmente, a las 21:00 horas, para cantar ante los más de 30 mil fanáticos, que abarrotaron el recinto.

Con Message In A Bottle, Sting inició su presentación.

Gordon Mattew Thomas, conocido simplemente como Sting, conectó de inmediato con sus seguidores de la Feria de San Marcos. Con las palabras “Buenas tardes... muy feliz de estar aqui”, saludo a sus fieles seguidores, para luego cantar Englishman In New York.

Sting conectó inmediatamente con sus seguidores. Foto: Karla Barba / El Sol del Centro.

Totalmente rendido a sus pies, el público de Aguascalientes cantó junto al multipremiado cantautor, canciones como Every Little Thing She Does Is Mágic, Roxanne, So Lonely y The Shape Of My Heart.

Sting ofreció un concierto histórico en la Feria de San Marcos. Foto: Karla Barba / El Sol del Centro.

Las primeras notas de Every Breath You Take, tema que inmortalizara junto a la desaparecida agrupación The Police, desataron la euforia en el público que tuvo la fortuna de vivir una experiencia inolvidable, junto a esta leyenda del rock internacional.

