Sigue la mala suerte para Taylor Swift: advierten autoridades de Brasil mal clima en sus conciertos

La gira de Taylor Swift por Sudamérica sigue su marcha y aunque la cantante estadounidense ha pasado por varios desafíos, como el increíble calor de Brasil, aún siguen los retos para la intérprete de “Shake it off”.

Tan sólo la semana pasada una fan de 23 años falleció durante el primer concierto de la estadounidense debido a un golpe de calor y a las malas condiciones que había en el estadio, como falta de agua y ventilación. Ahora, Taylor Swift regresa a las tres fechas que faltan; sin embargo, las autoridades brasileñas y swifties han alertado que ahora habrá mal clima.

Le sigue lloviendo a Taylor Swift

Las swifties brasileñas más comprometidas están al tanto de todo y recientemente advirtieron que habrá mal clima para los días en los que habrá presentaciones.

São Paulo ha sido el lugar donde se han llevado a cabo los eventos de Taylor Swift y en los últimos días, debido a una ola de calor que azota el país, las temperaturas han sido de hasta 59 grados.

La Defensa Civil de São Paulo, advierte que habrá lluvias fuertes e intensas, así como riesgo de trastornos como deslizamientos de tierra, derrumbes y hasta inundaciones. Por lo que recomendaron prestar atención a cualquier señal de peligro y no cruzar ni entrar en zonas inundadas, ya que la fuerza que podría alcanzar el agua arrastraría a una persona o un vehículo.

Las fans se mostraron muy tristes ya que los vientos alcanzarán los 80 kilómetros por hora y las lluvias hasta 175 mm, por lo que se recomienda permanecer en casa.

En redes algunos bromearon con la suerte de las swifties brasileñas, “Quién maldijo a los brasileños” o “Quién carajo decidió que sería buena idea programar los shows de Brasil durante el verano”.

Otros se mostraron más optimistas: “Los medios de comunicación no pueden dejar de hablar horrores sobre los espectáculos aquí por clics y están tratando de crear pánico, pero en realidad todo estará bien, la mayor parte de la lluvia caerá en la mañana y en la tarde. El estadio de São Paulo también es mucho mejor. Todo estará bien.”

Por el momento sólo queda esperar al concierto y que todo salga bien para los fanáticos que han esperado por años la visita de Taylor Swift.