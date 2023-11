Taylor Swift rinde homenaje a fan de Brasil que murió en uno de sus conciertos

Las swifties brasileñas vivieron un momento nostálgico durante el segundo concierto de “The eras Tour” en Río de Janeiro, pues, Taylor Swift dedicó una canción a la fan que murió durante el primer show que dio en el país sudamericano.

Tras la cancelación de su segundo concierto debido a la muerte de Ana Benavides como consecuencia de la fuerte ola de calor que afecta a Brasil, este domingo, Taylor nuevamente subió al escenario.

Con la voz entrecortada y bajo la lluvia, la cantante estadounidense se sentó frente al piano para tocar la emotiva melodía de “Bigger Than the Whole Sky” una emotiva canción que forma parte de su último álbum, Midnights.

Además, cambió un fragmento de la canción que dice “todo lo que estaba por venir se ha vuelto cenizas” a “todas las cosas que toco se han vuelto cenizas”.

Y si bien, algunas swifties manifestaron en redes sociales que el cambio en la letra pudo ser una equivocación debido a la nostalgia del momento, también hubo quienes externaron su preocupación porque consideran que quizá se siente “culpable” por el fallecimiento de Ana Benavides.

Calores extremos provocan la muerte de Ana Benavides

En los últimos días Río ha registrado temperaturas superiores a los 40 grados Celsius, con una sensación térmica que ha llegado hasta los 59 grados.

Pese a ello, el pasado 17 de noviembre, durante el concierto de Taylor Swift, los organizadores de la presentación en el estadio Olímpico Nilton Santos impidieron a las y los asistentes ingresar con agua, pero en el recinto tampoco se vendía.

Mientras el concierto transcurría varias fans se desmayaron o tuvieron malestares debido al calor, incluso Taylor lanzó una botella de agua y pidió que les proporcionaran bebidas a las swifties.

Ana Benavides, de 23 años, fue una de las afectadas, pues según declaró una de sus amigas al diario O' Globo de Brasil, durante la primera canción la joven se sintió mal, se desmayó y ya no despertó.

Y aunque fue trasladada al hospital, Ana llegó sin vida. Los médicos confirmaron que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio provocado por un golpe de calor.