¿Taylor Swift se burla de Kim Kardashian? Las posibles indirectas en su nueva canción

Taylor Swift estrenó este jueves su nuevo disco The Tortured Poets Departament, el cual incluye una colaboración con el músico Post Malone y con Florence and the Machine.

En pocas horas ya han surgido diversas teorías sobre el significado de las 16 canciones del nuevo álbum y algunas apuntan a que Tay Tay se lanzó sobre la empresaria Kim Kardashian.

Tanto la intérprete de "Cruel Summer" como la celebridad estadounidense se vieron inmesas en una polémica donde estuvo involucrado el esposo de Kim Kardashian, Kanye West.

¿Qué dijo Taylor Swift sobre Kim Kardashian?

La tensión entre ambas surgió cuando Kim Kardashian defendió a su esposo cuando él lanzó la canción "Famous" en 2016, donde rapeó: Siento que Taylor Swift y yo todavía podríamos mantener relaciones sexuales. ¿Por qué? Hice famosa a esa perra.

Esto no fue bien recibido por la cantante de 34 años, aunque el rapero argumentó que él le había avisado a Taylor sobre la mención hacia ella dentro de su canción. Por ello, Kim filtró el video de una llamada telefónica donde al parecer, la ganadora del Grammy da su aprobación.

La canción donde al parecer, Taylor Swift se lanza sobre Kim Kardashian es "thanK you aIMee", donde uno de los versos dice "Hay una estatua tuya de bronce bronceada con aerosol y una placa debajo que amenaza con empujarme por las escaleras de nuestra escuela".

Las y los swifties hilaron este verso con las declaraciones que ha hecho Tay Tay sobre lo afectada que resultó su salud mental cuando salió a la luz la canción de Kanye West.

El fanatismo de North West hacia Taylor Swift

Aunque la verdadera controversia está en que, a pesar de los conflictos, la hija de Kim y Kanye, North Wst, es fan abiertamente de Taylor Swift, algo que ha destacado en varias ocasiones en sus redes sociales

Por lo que, esta canción sí podría representar una referencia directa hacia Kim Kardashian por este verso: Y entonces cambié tu nombre y cualquier pista real que te defina. Y un día, tu hija llega a casa cantando una canción que solo nosotras dos sabremos que es sobre ti.

Además la canción "thanK you aIMee" tiene en letras mayúsculas las letras KIM.

Las swifties en redes sociales están especulando sobre la posible respuesta ya sea de Kim, Kanye o de la misma North West hacia la nueva canión de Taylor Swift.