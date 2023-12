Taylor Swift, imparable: The Eras Tour es una de las películas de conciertos más taquilleras

Taylor Swift tuvo un año de éxitos este 2023 con su “The eras Tour” y continúa acumulando logros. Recientemente la película de sus conciertos se colocó en el primer lugar de las 10 películas más taquilleras de toda la historia, en una lista que difundió Billboard.

A lo largo de los años varios cantantes de distintos géneros han decidido llevar a la pantalla grande sus tours mundiales para que sus fans puedan disfrutarlos una vez más o brindarles a quienes no estuvieron presentes que también puedan ser parte del show.

Algunos cantantes que han llevado sus conciertos a las salas de cine son Michael Jackson, Miley Cyrus, Katy Perry, y recientemente también Beyoncé. Sin embargo, algunas producciones han tenido más éxito que otras.

A continuación te compartimos la lista completa de las 10 películas de conciertos más taquilleras de todos los tiempos.

1. Taylor Swift – The eras Tour

Después del éxito que tuvo Taylor Swift con su “The eras Tour” y ser nombrada persona del año por la revista Time, no resulta extraño que la película de su gira se coloque en el primer lugar de la lista.

La exhibición de su tour dirigido por Sam Wrenchque apenas se estrenó en cines el 13 de octubre de este año y ya logró recaudar 170 mil 900 millones de dólares.

2. Justin Bieber – Never Say Never

“Descubre lo que es posible si nunca te rindes” es la frase principal de la cinta que sigue a Justin Bieber, de entonces 16 años, en su “My World Tour” realizado en 2010.

Al ser la primera cinta de la estrella de pop canadiense, logró reunir a una gran cantidad de beliebers que querían ver al ídolo del momento detrás de cámaras y en sus presentaciones. La cinta lanzada en 2011 y dirigida por Jon M. Chu recaudó 73 mil millones de dólares.

3. Michael Jackson’s This Is It

El 28 de octubre de 2009, cuatro meses después de la muerte de Michael Jackson, se publicó la cinta “This Is It”, la cual ganó 72 mil 100 millones de dólares.

En dicha película del director Kenny Ortega, los fans del nombrado Rey del Pop, pudieron ver las audiciones de los bailarines que acompañaban a Jacson en el escenario; así como varios clips de entrevistas y ensayos del perfeccionista intérprete de Billie Jean.

4. Hannah Montana and Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert

En 2008 el personaje de Hannah Montana era uno de los preferidos de Disney. Tal fue el éxito que tuvo la historia de la joven cantante de pop que vivía “lo mejor de dos mundos”, que en el año del estreno se convirtió en la película de concierto de una artista femenina contemporánea más taquillera.

La cinta protagonizada por Miley Cyrus recaudó 65 mil 500 millones de dólares.

5. One Direction – This Is Us

One Direction, la banda integrada por Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne y Louis Tomlinson, adquirió gran popularidad desde que iniciaron su trayectoria musical al salir del programa The X Factor.

Muestra del éxito es que en 2013, la película que mostraba sus vidas más allá de la fama, recaudó 28 mil 900 millones de dólares.

6. Katy Perry – Part of Me

La película “Part of Me” de Katy Perry junto una cantidad de 25 mil 300 millones de dólares en el año de sus estreno (2012). En esa época, la cantante también disfrutaba del éxito tras empatar el récord de Michael Jackson por la mayor cantidad de sencillos número uno de un álbum con Teenage Dream.

Esta película contiene material de Perry mientras recorría el mundo con su gira California Dreams.

7. Beyoncé – Renaissance

Aunque la película de Beyoncé se estrenó el 1 de diciembre de este 2023, en su primer fin de semana lleva recaudado 21 mil 800 millones de dólares por lo que ya se ganó un lugar dentro de las 10 más taquilleras de la historia, desplazando a la cinta de los Jonas Brothers, y con posibilidad de escalar en el ranking.

8. Jonas Brothers – The 3C Concert Experience

El 27 de febrero de 2009 las jonatics tuvieron la oportunidad de disfrutar una película de los conciertos de la gira “Burning Up” de los Jonas Brothers. La cinta de las presentaciones de los tres hermanos: Kevin, Nick y Joe Jonas recaudó 19 mil 100 millones de dólares.

9. Madonna – Truth or Dare

La cinta comenzó como un proyecto para seguir a Madonna en su gira mundial Blonde Ambition realizada en 1991, sin embargo, está terminó por contar también otros aspectos de la vida de la cantante, ya que al director le pareció que la la reina del pop también tenía una vida interesante al terminar sus shows.

Tras su estreno logró acumular una cifra en cines de 15 millones de dólares.

10. Glee – The Concert 3D Movie

Glee comenzó como una serie que al adquirir gran popularidad entre el público tuvo una gira de la que se grabó un documental, en este se expone la influencia del proyecto musical entre la juventud. En taquilla recaudó 11 mil millones de dólares.









