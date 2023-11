The Happy Fits, Feist y Ladytron se lucen en el último día del Corona Capital

Algunos ya cansados, otros más, crudos, pero siempre con una actitud positiva fue como miles de asistentes arribaron al tercer y último día del Corona Capital 2023, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Te podría enteresar: León Larregui se defiende tras acusaciones de hacer playback con Phoenix en el Corona Capital

La tarde de este domingo, la fiesta continuó a cargo de bandas como Just Mustard, Cassia, Tennis, Goose, The Amazons y Suki Waterhouse, novia de Robert Pattinson y quien confirmó estar embarazada.

En esta edición, los vestuarios no fueron los más llamativos como en otras ocasiones, fueron ahora mucho más cómodos y sencillos, en su mayoría mezclilla con colores oscuros.

Gossip Thirty Seconds to Mars “aterriza” en el Corona Capital

La felicidad rodeaba todo el ambiente, pero si de alegría se trata, The Happy Fits es un claro ejemplo de ello ya que, en el instante en el que salieron al escenario, la sonrisa del vocalista Calvin Langman contagió a todos los presentes de buena vibra.

El grupo surgió en 2016 como parte de un proyecto entre amigos, sin embargo, poco a poco fue cobrando éxito y se convirtió en una agrupación exponente del indie rock, mezclando un poco el pop y el folk. Temas como “Do your Worst” y “Moving” fueron los primeros en sonar.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“¡Hola, México. Gracias por estar aquí, nosotros venimos aquí para salir de fiesta. ¿Están listos para bailar con nosotros?”, dijo Langman sobre el escenario mientras lucía su saco de cuadros brillantes y presumiendo sus pectorales.

“Los amamos México, que gente tan hermosa el día de hoy, muy hermosa. Tengo una pregunta, ¿alguna vez has estado enamorado de alguien que no lo está de ti?”, preguntó el guitarrista a la audiencia.

Al escuchar un gran “sí” de parte de su público, Langman respondió:

“Lo siento. Yo también, de hecho hoy tengo el corazón roto, ahora mismo y cuando mi corazón está roto, yo necesito bailar”, dijo previo a interpretar “She wants me”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Sol de México ☀️ (@elsolde_mexico)

En su espectáculo, ofrecido en el escenario Corona Cero, la agrupación promovió su reciente álbum Under the shade of green, lanzado el año pasado.

Por otro lado, en el escenario Viva Tent, Ladytron hizo lo propio. Con una escenografía sencilla, iluminando en colores rojos y blancos, la agrupación de electropop británica interpretó temas como “Seventeen”, “The animals” y “Destroy everything you touch”.

Su atuendo generó muchas críticas positivas de parte de algunos asistentes quienes consideraron llamativo por ser un comunero totalmente negro con brillos plateados que hacían que reflejara los colores de los leds que utilizó en cada canción.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Uno de los shows que muchos pudieron disfrutar, pero que pocos vieron con gusto fue el de Feist, que se llevó a cabo en el escenario Vans. La cantante se entregó a su público con canciones como “I feel it all”, “1,2,3,4”, “Hiding out in the open”, entre otras, pero las tomas de la cámara que proyectaba en las pantallas el show se trabó en distintas ocasiones, incluso hubo tomas en las que se enfocaba una parte del entarimado, pero no donde se encontraba el grupo, eso provocó molestias en algunos quienes reclamaron a través de silbidos, sin embargo, los camarógrafos hicieron caso omiso.