Timothée Chalamet pierde el estilo: así se vio su accidente durante una filmación

Timothée Chalamet tuvo un ligero accidente en una filmación al chocar estrepitosamente con una cámara que al parecer hacía un acercamiento hacia el actor estadounidense.

En el video que circula en redes se ve a Chalamet saliendo de una puerta y dirigiéndose hacia la cámara, pero lo hace en el momento en el que ésta se acerca, chocando de esta forma contra el torso del actor.

Los comentarios de los internautas sugieren que al actor le dolió tanto el golpe que no supo como reaccionar, pues su primer reflejo fue levantar una pieza que al parecer se desprendió de la cámara por el impacto.

El actor no dejó de sonreir mientras todos compartían un momento de confusión al no saber que hacer, pues el golpe se percibió muy fuerte pero Chalamet no hizo algún gesto de dolor.

Junto al nominado al Oscar de 27 años se encontraban dos mujeres que podrían formar parte también de la filmación, ambas se sorprenden pero una procede a sobar al actor en la espalda luego del golpe.

@mickmicknyc Timothée Chalamet just had an accident on his commercial filming set in NYC 😱 ♬ original sound - New York Mickey

Recientemente, el actor que aparece en la cinta Call Me Be Your Name tomó relevancia no sólo por su trabajo en las pantallas y por ser un ícono naciente de la moda, sino por su relación amorosa con Kylie Jenner.

Los rumores comenzaron a inicios de abril cuando se informó que esta pareja se estaba viendo para conocerse desde enero de este año, posteriormente ambos estuvieron presentes en un desfile de Jean-Paul Gaultier durante la Semana de la Moda en París, en donde fueron vistos teniendo una plática donde ambos sonreían.