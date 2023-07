De Lady Gaga a Paul Mccartney, los mejores duetos de Tony Bennett

"El mejor cantante de este negocio", así describió Frank Sinatra a Tony Bennett, un artista con entusiasmo, calidad técnica y calidez que lo llevó al éxito hasta el final. Este viernes el mundo artístico está de luto por su muerte a los 96 años.

Con extensa carrera artística de casi ocho décadas, entre los muchos reconocimientos que recibió se encuentran más de una decena de premios Grammy impulsados por sus diversos dúos con grandes artistas.

Lady Gaga

Aunque no fue su primera colaboración, la tierna amistad entre Tony Bennett y Lady Gaga hizo que su trabajo juntos fuera uno de los más queridos por los fans.

Batió su récord de éxito en 2014 con "Tony Bennett y Lady Gaga: Cheek to Cheek" con canciones como I've Got You Under My Skin, The Lady is a Tramp, Anything Goes y Love For Sale.

Andrea Bocelli

Entre unos de los más destacados fue con Andrea Bocelli, el cantante, músico, escritor y productor musical italiano.

Bennett cantó junto a él New York, New York.

Aretha Louise Franklin

La cantante de soul y mayor representante de este género, Aretha Louise Franklin, cantó junto a Bennett How Do You Keep The Music Playing, un tema de James Ingram.

Amy Winehouse

Junto a la cantante de jazz, rhythm and blues y soul, Amy Winehouse, Bennett interpretó Body and Soul. Quien fue su compañera de micrófono falleció el 23 de julio de 2011.

Vicente Fernández

El cantante de jazz también colaboró con el artista mexicano Vicente Fernández, con quien interpretó Return To Me (Regresa a mí) en una versión en español e inglés.

En la parte final de la canción, Bennett demostró sus habilidades cantando unos versos en español.

Paul McCartney

En 2006 sacó un álbum con Paul McCartney, uno de los cuatro integrantes de la icónica banda The Beatles.

En esta muestra musical, ambos artistas interpretaron The Very Thought of You.