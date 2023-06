¿Después de "La Sirenita" que sigue? Estos son otros live-acción confirmados por Disney

El estreno del live-action de "La Sirenita" ha generado una gran ganancia en la taquilla, pues en sus primeros días en el cine se ha convertido en uno de los proyectos más populares, que incluso ha podido superar a otras entregas que también han sido muy esperadas. De este modo es como Disney aún tiene preparados más proyectos similares.

Es así como la compañía del ratón ya tiene listas varias películas que verán la luz en los próximos meses o incluso años, asimismo, muchos aún se encuentran en las primeras etapas de desarrollo, pero ya han sido confirmados, por lo que es cuestión de tiempo para que los fans de estas cintas puedan ver estas nuevas adaptaciones.

Lee también: Es una lección sobre la libertad, dice el elenco de La Sirenita sobre la cinta

En algunos casos, estos estrenos serán de forma directa en la plataforma de Disney Plus, lo que quiere decir que las personas no tendrán que salir de sus hogares ni gastar en entradas para disfrutarlas, solo deberán tener una suscripción activa; aun así, muchos filmes sí llegarán al cine. A continuación te diremos cuáles serán los live-actions que siguen:

Blanca Nieves

Hasta ahora es de las pocas cintas que tiene una fecha estimada de estreno porque llegará a todas las salas de cine en el año 2024. Esta película inspirada en el clásico animado de 1937 ya tiene listo el cast que la conformará.

Rachel Zegler será la protagonista quien le dará vida a la joven princesa, el papel de la ‘Reina Malvada’ será para Gal Gadot, actriz conocida por ser ‘La Mujer Maravilla’. El director de la película es Marc Webb, quien hizo las dos películas de Spider-Man con Andrew Garfield.

Disney’s Snow White, starring Rachel Zegler and Gal Gadot, releasing 2024. #D23Expo pic.twitter.com/Gr8duw9U5r — Disney (@Disney) September 9, 2022

Mufasa

En el 2019 se llevó la historia del ‘Rey León’ a la acción real, debido a su éxito Disney confirmó una secuela que será protagonizada por ‘Mufasa’, en este caso será un guion completamente original, por lo que será algo nunca visto. Se estrenará en el 2024.

Lilo & Stich

Es uno de los live-action que tienen más años en desarrollo, se dice que ya no falta mucho tiempo para que pueda salir, aunque aún no hay datos sobre una fecha exacta. The Hollywood Reporter señaló que ya tienen a la pequeña actriz que le dará vida a ‘Lilo’, se trata de la menor hawaiana Maia Kealoha.

Newcomer Maia Kealoha has been cast as Lilo in the upcoming ‘Lilo & Stitch’ live-action movie. pic.twitter.com/cpepjo50tL — Pop Base (@PopBase) March 31, 2023

Moana

Fue uno de los anuncios más inesperados hecho por la empresa dedicada al entretenimiento, pues es una de las películas más recientes en tener su propio live-action, ya que la costumbre es hacerlo con cintas que tienen más de 20 años.

Por el momento no hay mucha información al respecto, solo se sabe que el papel de ‘Maui’, conocido como el ‘Semi Dios’ lo tendrá Dwayne Johnson ‘La Roca’, quien es famoso por salir en ‘Rápidos y Furiosos’, ‘Entrenando a papá’ o ‘Black Adam’.

Otros live-actions en desarrollo

Hércules

Aristogatos

El Jorobado de Notre Dame

Bambi

Publicado originalmente en El Sol de Puebla