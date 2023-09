YouTube tiene un museo interactivo en la CDMX

A partir del 29 de septiembre, la plataforma de videos YouTube, inaugura Music Museum by YouTube Music en donde el público podrá asistir para disfrutar de una manera distinta los sonidos, combinar la música con obras de arte, así como descubrir novedades de los videos de sus artistas favoritos.

El museo ubicado en Zacatecas 207, en la colonia Roma, está dividido en cuatro cuartos. Desde la entrada, los seguidores podrán tomarse fotos para presumir en redes sociales ya que, en el lobby destacan distintos cuadros con el logo de la plataforma, así como palabras alusivas a la música.

Del lado derecho se encuentra la primera sala, llamada Discovery Room, aquí se presentan distintos pósters de edición especial inspirados en canciones que sólo se pueden escuchar en Youtube Music; para deleitarlo, cada cuadro artístico cuenta con un código QR que, al escanearlo, te dirige a la canción con la que lo puedes acompañar.

Estos temas van desde “Sex on fire” de Kings of Leon, “Unholy” de Sam Smith y Kim Petras, “As it was” de Harry Styles, “Rescued” de Foo Fighters, “Dani California” de Red Hot Chili Peppers, entre otros.

Los diseños de cada cuadro varían entre mariposas, poses de cuerpos humanos, labios, corazones y ojos luminosos.

La siguiente sala es Video Box Room en donde los fanáticos podrán encontrar otras versiones de sus videos favoritos; éste se complementa de dos cabinas medianas que ayudan a mantener la atención fija en un solo punto.

El tercer espacio interactivo es el Lyrics Room. Para todos aquellos que gustan de cantar en el karaoke, esta opción es la indicada, sobre todo porque puedes retratarte con la letra de tu canción favorita ¡proyectada en tu cuerpo y rostro!

Mientras que en la última habitación, los primeros que asistan por cada día de estancia del museo tendrán la posibilidad de personalizar una playera, la cual será gratuita. Los diseños de las prendas son los mismos de los cuadros expuestos en la primera sala, ya sólo será que el público se acompañe de sus propios audífonos, o bien, pedir en la entrada unos, que permitan disfrutar al máximo de la música.

A la experiencia la complementa un espacio para degustar un brunch.

“Es un evento gratuito, es una experiencia musical que se va a presentar únicamente hasta el 8 de octubre en la Ciudad de México. Sólo tienen que registrarse en musicaparatusojos.com.mx”, afirmó en entrevista Pit Castro, Gerente de Marketing de Youtube Music para América Latina.

“Acá podrán descubrir piezas musicales únicas, canciones que sólo encontrarás en Youtube Music y arte original de artistas, así como dinámicas inmersivas que los invitamos a descubrir”, agregó el ejecutivo.