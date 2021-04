Zendaya, Brad Pitt y Joaquin Phoenix, entre los presentadores de los Oscar

Zendaya, Brad Pitt, Rita Moreno, Joaquin Phoenix y Harrison Ford serán algunos de los presentadores de la gala de entrega de los Oscar el próximo 25 de abril, anunció este lunes la Academia de Hollywood.

Laura Dern, Regina King, Marlee Matlin, Reese Witherspoon, Renée Zellweger, Angela Bassett, Halle Berry, Bong Joon Ho, Don Cheadle y Bryan Cranston completan el primer listado de participantes de una ceremonia que, para adaptarse a la pandemia, cambiará su formato habitual por un particular guion que imitará una película en directo.

“Siguiendo con el formato de película para entregar los premios, hemos reunido a un elenco de estrellas verdaderamente estelar. Aquí hay tanta potencia que es posible que se necesiten gafas de sol", afirmaron los productores Steven Soderbergh, Stacey Sher y Jesse Collins en un comunicado.

En los próximos días se anunciarán más invitados.

Los nominados a los próximos Oscar finalmente podrán viajar a Los Ángeles al ser considerados como trabajadores esenciales, según una carta que la Academia envió la semana pasada.

La misiva explicaba las condiciones que los participantes deberán cumplir, como una cuarentena de 10 días sin contacto con personas externas y tres pruebas PCR antes de viajar, al aterrizar y el día de la ceremonia.

De esta manera, la organización se acercaría a su principal propósito, una gala sin videollamadas, después de asegurar que no serían una opción para participar en el evento a diferencia de otras entregas de premios como los Globos de Oro y los Emmy.

La intención primordial de los Oscar es que todos los nominados a mejor canción actúen en directo en la ciudad californiana, lo que, por ejemplo, plantea una delicada situación para Laura Pausini, que se encuentra en Italia y que opta a la estatuilla por "Io sì", de la cinta "La vita davanti a sé".

Para hacerlo de manera segura, los responsables han reservado Union Station, la estación central de trenes de Los Ángeles, donde han diseñado un espacio al aire libre para la entrega de los premios.

También se espera que parte de los Óscar tenga lugar en el Dolby Theatre, el hogar tradicional de la gran fiesta del cine que este año se ha planteado como una película en directo.

"Mank", con diez candidaturas, es la película más nominada de los Oscar de la pandemia, en los que "Nomadland", con seis opciones de estatuilla, figura como principal favorita tras arrasar en esta extraña temporada de premios de Hollywood.