Consejos para renovar tu guardarropa sin gastar una fortuna

Es normal querer incursionar en las tendencias de moda para mantener un closet fresco y a la moda. Sin embargo, renovar tu vestuario no siempre tiene que significar gastar una fortuna, por eso te presentaremos consejos prácticos para darle un nuevo aire a tu guardarropa.

Más ecológico

Explora opciones como tiendas de segunda mano, ropa vintage o intercambio de ropa con amigos. No solo estarás ahorrando dinero, sino también ayudando al medio ambiente.

Revive tus básicos

Estas prendas atemporales, como camisetas blancas, jeans y camisas de botones, son la base perfecta para cualquier estilo y pueden combinarse de muchas maneras.

Elige esta playera tipo polo para mujer de Tommy Hilfiger, con silueta ajustada y en tendencia para un look fresco y cómodo.

Foto. Amazon.



Complementos clave

A veces, todo lo que necesitas para darle un giro a tu look son algunos accesorios nuevos. Invierte en bufandas, sombreros, joyas y cinturones para agregar un toque fresco a tu atuendo habitual.

Prueba este pañuelo de satén muy versátil, ideal para el pelo, cuello, manos para complementar tus prendas y resaltarlas.

Foto. Amazon.



Compra local

Explora las ventas de garaje y los mercados de pulgas locales. Puedes encontrar tesoros únicos a precios muy asequibles. Nunca subestimes el poder de las gangas

Aprender a coser

Adquirir habilidades básicas de costura te permitirá reparar prendas dañadas y personalizar tu ropa existente. Es una forma económica de mantener tu guardarropa en excelente estado.

Elige este kit de costura básico, práctico para llevar contigo en casos de emergencia o simplemente para empezar a remendar tus prendas.

Foto. Amazon.



Ropa versátil

Cuando compres nuevas prendas, busca aquellas que sean versátiles y puedas combinar de múltiples formas. Así podrás crear varios conjuntos a partir de unas pocas piezas.

Un vestido negro es un básico para cualquier ocasión y con algunos accesrios puedes transformalo continuamente.

Foto. Amazon.

Trueque de ropa con amigos

Organiza una noche de intercambio, lo que ya no usan puede convertirse en tu próxima adición a la moda sin costo alguno.

Descuentos y rebajas

Mantente atento a las ventas de liquidación en tiendas de ropa. Comprar durante estas temporadas puede ahorrarte una gran cantidad de dinero.

Prueba este conjunto de dos piezas hecho de lino, ideal para climas templados al ser una tela transpirable.

Foto. Amazon.

Establece un presupuesto

Esto te ayudará a evitar compras impulsivas y te permitirá ser más selectivo al elegir nuevas prendas.

Hazlo tú mismo

Finalmente, considera la posibilidad de personalizar tu ropa actual mediante técnicas de DIY (Do It Yourself). Puedes agregar parches, tachuelas o teñir prendas para darles un toque único y atractivo.

Nuestros periodistas recomiendan de manera independiente productos y servicios que puedes comprar o adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos en nuestros textos, El Sol de México puede recibir una comisión.

Te recomendamos este podcast ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Deezer y Amazon Music