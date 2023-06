CDMX sube de peso tras la pandemia

Dame dos de tripa y tres campechanos”, “échame una torta y una coca”, son algunos pedidos de capitalinos en puestos de comida en los cuales la grasa a base de manteca de cerdo y las bebidas azucaradas son comunes. De acuerdo con las autoridades locales, la pandemia por Covid-19 evidenció los malos hábitos alimenticios y un alza de los casos de obesidad, sobrepeso, diabetes e hipertensión.

En entrevista con El Sol de México, la secretaria de Salud local, Oliva López Arellano, recordó que estas enfermedades crónicas fueron importantes para el registro de cuadros graves o de muertes por SARS-CoV-2.

“La pandemia lo que vino a hacer fue a mostrar que eran (las enfermedades) problemas muy relevantes, no sólo por sí mismos, sino porque eran el sustrato de cuadros muy graves en el caso de Covid-19, pero también eran antecedente de desenlaces fatales como infartos, accidente vascular cerebral”, mencionó.

Debido a esta situación, el 9 de agosto de 2021 la Secretaría de Salud capitalina (Sedesa) inició el programa Salud en tu Vida Salud para el Bienestar como prevención de Covid-19, pero también de enfermedades que agravan el virus.

El programa plantea, además de la detección de comorbilidades, la orientación de los pacientes a los Centros de Salud para su atención, así como información para una mejor alimentación.

De acuerdo con la Sedesa, desde el 9 agosto de 2021 y hasta el pasado 30 de mayo, atendió a 738 mil 121 pacientes, de los cuales 525 mil 544 fueron detectados con alguna enfermedad crónica.

El informe de Salud en tu Vida Salud para el Bienestar revela que de las más de 525 mil detecciones de enfermedades, las alcaldías Iztapalapa, Tlalpan, Coyoacán, Tláhuac y Azcapotzalco registran 49 por ciento del total.

“Los números nos dicen que había una gran cantidad de personas que no sabían su condición, que medio millón no sabían que tenían algo, no estaban detectadas con sobrepeso con obesidad con diabetes o con hipertensión”, dijo López Arellano.

Desde que inició el programa, las detecciones de estas enfermedades incrementaron, por ejemplo, en agosto de 2021 cerró con 18 mil 248, para septiembre el acumulado fue de 43 mil 123, en octubre de 73 mil 220 y en noviembre de 115 mil 70.

En lo que se refiere a sobrepeso, Iztapalapa suma más detecciones con 38 mil 190, seguida de Azcapotzalco con 23 mil 822, de Tláhuac con 17 mil 108, y de Tlalpan con 17 mil 114.

Referente a la obesidad, Iztapalapa lidera con 26 mil 302 casos, luego Tláhuac con 15 mil 137 y Tlalpan con 14 mil 205. Esta última alcaldía lidera en diabetes con 10 mil 608 seguida de Iztapalapa con nueve mil 114 y Coyoacán con ocho mil 719.

“¿Esta problemática dónde se instala? En las personas que tienen trabajo más precario, que tienen largos tiempos para trasladarse, que tienen momentos muy pequeños para comer y entonces resuelven esta necesidad con la comida disponible y que son los ultraprocesados, la comida chatarra sí que es lo que resuelve la sensación de hambre, la amortigua y permite seguir trabajando”, explicó López.

La titular de la Sedesa destacó los trabajos del gobierno capitalino para llevar agua a las alcaldías, la recuperación de espacios verdes, impulsar programas de actividad física, la detección de enfermedades y generar mejores condiciones para una buena alimentación. Consideró que con este tipo de acciones, la Ciudad de México tendrá, a mediano plazo, jóvenes más saludables y con menos problemas de salud como estas enfermedades.