Analiza Sheinbaum mejorar el presupuesto a Tláhuac y Azcapotzalco

El déficit presupuestario histórico que padecen las alcaldías de Tláhuac y Azcapotzalco podría ser compensado en el paquete económico local de 2023, adelantó Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en conferencia de prensa.

Aseguró que antes de tomar posesión de su cargo, el presupuesto capitalino era asignado políticamente, además de los moches que recibían algunos diputados, y por eso algunas demarcaciones en manos del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fueron castigadas y recibieron menos recursos, entre ellas las mencionadas.

Ante esto, su administración presentó en 2019 una fórmula para reasignar los recursos a las jurisdicciones que tomaba en cuenta la población en alta marginación, superficie y suelo de conservación, pero eso era para una dotación adicional del gasto, bajo la idea de que ninguna alcaldía tuviera menos dinero del que le aprobaron en el 2018,

Así, Tlalpan recibió más recursos por ser la más grande de la Ciudad de México, lo mismo ocurrió con Gustavo A. Madero e Iztapalapa, mientras Azcapotzalco y Tláhuac quedaron rezagadas presupuestariamente y aunque tengan menos población deben, por ejemplo, pavimentar sus calles.

Informó que le propuso a Luz Elena González Escobar, secretaría de Administración y Finanzas, generar una compensación por ese déficit histórico, “porque Tláhuac realmente requiere más presupuesto, parte de los problemas que tiene Tláhuac no es porque la alcaldesa no quiera trabajar, sino simplemente no le alcanzan los recursos, por eso estamos planteando un esquema de ese tipo”, apuntó Sheinbaum Pardo.

Azcapotzalco, actualmente gobernada por la panista Margarita Saldaña, reconoció que quedó muy castigado presupuestariamente y así se lo dio a conocer la opositora.

En el caso de Cuajimalpa expresó con todo y que cuente con menos recursos, fue beneficiado en su momento y tiene más o menos lo que le corresponde.

Finalmente, Tláhuac tiene este año un presupuesto de mil 727 millones 975 mil 862 pesos y Azcapotzalco mil 937 millones 522 mil 635 pesos.