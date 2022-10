Congreso de la CDMX discute reforma para mantener al Ejército en las calles

Hoy los diputados del Congreso de la Ciudad de México discutirán la reforma a la Constitución Federal para avalar que las fuerzas armadas permanezcan en labores de seguridad hasta 2028.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reunió ayer con legisladores de todos los partidos que integran el Congreso local y la jefa de Gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, para cabildear la ratificación de la propuesta.

Te puede interesar: Ebrard defiende en EU a Guardia Nacional: tiene "estándares muy altos" sobre DH

Al tratarse de una reforma constitucional debe ser aprobada por la mayoría de los 32 Congresos estatales, es decir, al menos 17. Oaxaca fue el primero en aprobarla en tiempo récord y la Ciudad de México puede seguir ese camino.

Augusto López explicó que la reforma constitucional tuvo una adición en su paso por el Senado, en torno a la capacitación policial para la Fuerza Armada permanente. Además de una Comisión Bicameral, encargada de recibir los informes semestrales a los que estarán obligados la Secretaría de la Defensa (Sedena), la Secretaría de Marina y la Secretaría de Protección Ciudadana.

Sin embargo, el coordinador parlamentario de Asociación Ciudadana, Royfid Torres González, manifestó su preocupación ante la falta de rendición de cuentas por parte del actual secretario de la defensa.

En el museo de la Ciudad de México, el secretario de Gobernación destacó la conformación de un fondo para financiar la capacitación de las policías municipales y estatales; dicho fondo se conformará con los recursos decomisados al crimen y el dinero se distribuirá entre la Sedena, Marina, estados y municipios.

“Guanajuato, Jalisco, Michoacán que están hoy convertidos en el paraíso de la incidencia delictiva y es nuestro compromiso que esto no siga sucediendo y ayudar a los gobiernos de esos estados a reducir los índices delictivos”, reconoció el secretario de Gobernación ante diputados locales y argumentó que las policías locales son insuficientes.

La jefa de Gobierno destacó ante los diputados que la disminución en la incidencia delictiva en la Ciudad de México es gracias a la estrategia de seguridad pública, por medio de tres ejes: atención a las causas, más y mejor policía, inteligencia e investigación, y coordinación.

Señaló que las acciones dentro del eje “inteligencia e investigación” no podrían desarrollarlas si no hubiera apoyo de las fuerzas armadas, las cuales también colaboran en diversos operativos para la detención de objetivos importantes, cuya consecuencia se refleja en la reducción de homicidios.

Y en cuanto a la coordinación, mencionó que las fuerzas armadas y la Guardia Nacional participan de manera muy importante en el sur de la ciudad, en lo que tiene que ver con la tala clandestina y en el patrullaje en las zonas fronterizas con el Estado de México y Morelos.

Política Adán Augusto tacha de "hipócritas" a políticos que rechazan al Ejército y luego lo "piden a gritos"

“Decirles a los habitantes de la ciudad, a los diputados y diputadas de nuestra ciudad, que es importante (la aprobación de la minuta), no sólo por la importancia que tiene esta coordinación que tenemos en el momento, sino también por la solidaridad y el apoyo que siempre ha habido desde la Ciudad de México al resto de las entidades de la República que, en este momento, dependen de manera sustantiva de la presencia de las fuerzas armadas”, declaró.

Sheinbaum insistió en que mientras esté presente en la Constitución, el Gobierno capitalino aprovechará la facultad que tiene el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para ayudarles en labores de inteligencia e investigación, apoyo en ciertos operativos y en la vigilancia con la frontera de la Ciudad de México.

La mandataria afirmó que ayuda mucho el vínculo que hay con las fuerzas Armas y en el momento en que no tengan esa atribución se seguirá trabajado con las propias fuerzas policiales.

“Hemos ido fortaleciendo a la policía capitalina, la coordinación con la Fiscalía General de Justicia e inclusive con el poder judicial”.

Al preguntarle cuántos elementos hay del Ejército en la Ciudad de México, la mandataria comentó que ellos tienen una presencia en la Ciudad por ser la primera zona militar, además de estar distintas instalaciones de la Defensa Nacional pero ellos apoyan en temas de tala clandestina y en ciertos operativos.

“Guardia Nacional que sí es una fuerza que se va a quedar de manera permanente en la Ciudad pues ya vieron ustedes, hoy en Calzada Zaragoza nos están ayudando a inhibir el robo a transporte público”.

Sheinbaum Pardo dijo que hay cuarteles de la Guardia Nacional en toda la Ciudad pues es una fuerza nacional que está establecida en la Constitución. También comentó que el fortalecimiento de las Policías estatales y las municipales es responsabilidad de los gobernadores y no del Gobierno de México.

“Lo que nosotros hechos hecho es no lavarnos las manos ante la condición que recibimos la Ciudad sino al revés colaborar junto con el Gobierno de México para fortalecer la seguridad y garantizar la seguridad de los habitantes de la Ciudad, hay gobernadores que deciden: bueno eso es delincuencia organizada, le toca al Gobierno federal a nosotros no nos toca, nosotros no hacemos eso, porque finalmente un homicidio es un delito del fuero común, lo que nosotros hacemos es reconocer que existe, colaborar con la Federación y atender y fortalecer nuestra propia Secretaría de Seguridad Ciudadana”, dijo.









Con información de Hilda Escalona