Tristeza e indignación en funeral de Ariadna Fernanda

Ariadna Fernanda, la joven que desapareció tras pedir un taxi al salir de un restaurante-bar en la colonia Condesa y que posteriormente fue encontrada sin vida en el estado de Morelos, es despedida por su familia y amigos en una funeraria en la alcaldía Cuauhtémoc.

Desde la tarde del jueves, amigos y familiares de la víctima se dieron cita en la funeraria Grossman, localizada sobre la calle Doctor Jiménez, en la colonia Doctores, para darle el último adiós en cuerpo presente.

Dentro de un ataúd de madera en color café reposan los restos de la joven de 23 años, quien el pasado 30 de octubre ya no pudo regresar a casa y que a la mañana del día siguiente fue encontrada por un par de ciclistas sobre la carretera La Pera-Cuautla, a la altura del municipio de Tepoztlán.

Foto: José Melton | La Prensa

Los arreglos florales inundaban la sala, mismos que fueron colocados sobre el féretro, entre tres fotografías de la joven, una de ellas de la celebración de sus XV años.

A la entrada de la capilla 2 se leía el nombre de Ariadna y, en su interior, decenas de personas se hablaban en voz baja, en un ambiente de tristeza y desolación.

El padre de la víctima, un señor alto de tez morena, de unos 50 años de edad, quien vestía un pantalón café claro y playera tipo polo en color gris, recibía las condolencias con un gesto duro.

Ya no quiero decir nada, ya he dado muchas entrevistas y en la Fiscalía me pidieron que me reservara

A las 21:00 horas, amigos y personas cercanas a Ariadna seguían llegando para acompañar a su familia en ese momento tan difícil.

Foto: José Melton | La Prensa

