Aplazan al 3 de diciembre audiencia contra exfuncionarios por colapso en L12

La audiencia de imputación a los exfuncionarios del colapso de la Línea 12 del Metro se aplazó hasta el 3 de diciembre, debido a que los defensores y representantes de las víctimas no pudieron tener acceso electrónico a la carpeta de investigación del caso.

Y es que los abogados defensores Teófilo Benítez y Cristopher Estupiñan, asesores jurídicos de los afectados por ese derrumbe, afirmaron que tuvieron complicaciones técnicas para acceder electrónicamente a ese documento, el cual contiene 30 mil fojas aproximadamente.

Ante esta situación, el juez de la causa, Edgar Jesús Campos, ordenó que se les entregará físicamente la carpeta de investigación a las partes interesadas, entre ellos los abogados de las 10 personas imputadas.

A esta audiencia inicial no acudió Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro, por problemas de salud, al parecer está enfermó de Covid-19, por lo que el juzgador solicitó a su defensa, Gabriel Regino, un justificante médico; otro que no asistió fue Guillermo Leonardo Alcázar, a quien el personal de la Fiscalía General de Justicia local no lo localizó en el domicilio que dio para ser notificado.

La audiencia inició a las 10:30 de la mañana, a las 15:00 horas se decretó un receso de media hora y a las 15;30 se reiniciaron los trabajos, los cuales se prolongaron hasta las 18:30 horas.

Teófilo Benítez consideró que era inhumano que se pretenda leer una carpeta de investigación de tal extensión por medios electrónicos, pues él y sus colaboradores apenas habían leído 21 mil fojas de ese expediente.

La audiencia se llevó a cabo en la sala 7, una de las más grandes de la sede de los juicios de Control y Oralidad, ubicada en la colonia Doctores, donde también acudieron algunas de las víctimas del colapso de la Línea 12.

A decir de Teófilo Benítez, la sesión se llevó sin mayores problemas, fue, expresó, exageradamente tranquila.

Cristopher Estupiñán, asesor legal de 14 de los afectados por esa tragedia, denunció que personal de la Comisión local de Atención a Víctimas se había dado a la tarea de visitar a los afectados en la víspera para amedrentarlos, a fin de que no tuvieran un representante legal y aceptarán el acuerdo reparatorio que preparaba el Gobierno de la Ciudad de México.

Finalmente, a esta audiencia no asistieron representantes de las empresas involucradas en la construcción de la Línea 12 del Metro.