Aumento de repartidores requiere ordenamiento, asegura Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que, tras el aumento en el número de repartidores y empresas dedicadas al reparto de alimentos y productos a través de plataformas digitales, la capital requiere un ordenamiento y recursos para llevarlo a cabo, por lo que respaldo la propuesta de impuesto de dos por ciento a las compañías dedicadas a este sector.

En conferencia de prensa y tras instalar el Gabinete de Seguridad en la alcaldía Iztacalco, la mandataria capitalina señaló que la mayor parte de las ganancias de las empresas dedicadas a este sector salen de la ciudad e incluso del país, a pesar de que hacen uso de servicios de la capital.

“Es un tema que se ha visto en reuniones internacionales (…) Es justamente porque la mayor parte de las ganancias pues sale fuera, no solamente de la ciudad, sino del país y al mismo tiempo demanda de muchos servicios de la ciudad; ustedes han visto como hay zonas, es decir, el aumento en el número de repartidores y demás, que requiere un ordenamiento y requiere recursos de la propia ciudad”, indicó Claudia Sheinbaum.

Esto luego de que la Asociación de Internet de México (AIMX), que representa a empresas como Rappi, Uber y Didi, rechazara la propuesta de impuesto de dos por ciento hacia las plataformas dedicadas al reparto de alimento o productos de diversos tipos, por hacer uso y explotar la infraestructura de la ciudad.

“Este nuevo impuesto es a todas luces inconstitucional, ilegal, discriminatorio y discrecional. Adicionalmente, representa una barrera a la innovación para la Ciudad de México, pues atenta contra los esfuerzos de acompañar la reactivación económica en un periodo complejo como la pandemia”, indica el comunicado firmado por varias asociaciones, como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) capitalina.

Se reunirán con autoridades

La jefa de Gobierno señaló que se instalará una mesa de diálogo con empresas dedicadas a este sector y con la titular de la Secretaría de Finanzas, Luz Elena González, y el secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani.

“He pedido a la secretaria de Finanzas, a Pepe Merino (titular de la Agencia Digital de Innovación Pública), y al secretario de Desarrollo Económico, Fadlala, que se reúnan con las organizaciones empresariales para que expliquen cuál es la característica y estoy segura que van a estar de acuerdo con nosotros.

“Estoy convencida de que es algo importante, que no es al usuario, que no es a los repartidores, que no es a los comercios y servicios que operan en la ciudad, y que requieren también de servicios de la ciudad”, indicó.

Esta semana la secretaria de Finanzas entregó las adiciones al Código Fiscal 2022, en donde se plantea un impuesto de dos por ciento a las empresas dedicadas al reparto de alimento y productos por hacer uso de la infraestructura de la ciudad. Ahora, antes del 15 de diciembre, diputados del Congreso local discutirán si aprueban y rechazan las adiciones al mismo.

“El nuevo impuesto aumentará los costos para los comercios, los restaurantes, las plataformas de pago, de logística, de última milla, de venta a domicilio y mercados en línea, entre otras plataformas intermediarias, promotoras y facilitadoras. De igual forma aumentará los costos para el comercio minorista que complementa sus actividades”, aseguró la Asociación de Internet de México este viernes a través de un comunicado.

