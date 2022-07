Capitalinos se olvidan de separar la basura

Cada vez son menos los ciudadanos que dividen la basura para entregarla a los recolectores en la Ciudad de México, pues en 10 alcaldías disminuyó este proceso, así lo muestran los resultados del Programa de Separación de Residuos Orgánicos dado a conocer por la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse).

El Programa de Separación de Residuos tiene el objetivo de reducir la cantidad de desechos que llega a los rellenos sanitarios, disminuir la cantidad de residuos al separarlos desde el origen y entregarlos diferenciadamente, así como aumentar el ingreso de productos separados a Estaciones de Transferencia.

El Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación de los Servicios Urbano de la Sobse presentó los resultados del programa en el que destaca el desglose por alcaldías. Según el reporte, se redujo en Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.

Cuauhtémoc es de las demarcaciones que más disminuyó la separación de residuos, pues pasó de 13 mil 870 toneladas a 10 mil 955 anuales (21 por ciento menos) de 2020 a 2021. Vecinos consultados al respecto, señalaron que, si bien los camiones de basura pasan constantemente, en la práctica, los colonos no contribuyen a la separación de residuos conforme al calendario que indica: martes, jueves y sábado, desechos orgánicos; lunes, miércoles, viernes y domingo, inorgánicos reciclables y no reciclables; y domingo, manejo especial y voluminosos.

Al respecto, una habitante de la colonia Juárez aceptó que ahí no hacen la separación correspondiente, a pesar de que en el condominio donde vive hay botes para cada tipo de desecho. "Nadie lo hace así, viene la recolección, al camión se le paga una mensualidad, y la verdad es que por lo menos en este edificio donde yo estoy no se entrega la basura como reciclable y no reciclable", aseveró.

Eduardo Ramírez, de la misma colonia, expuso que a los trabajadores de limpia les interesa mucho la basura inorgánica, ya que la separan y venden todo lo que pueden, especialmente cartón, aluminio, vidrio, pet, etcétera. Las personas que recogen la basura, dijo, tampoco contribuyen a una separación óptima, además de que ensucian las calles cuando apartan los materiales que pretenden vender.

"Yo me he quejado al respecto, ya que dejan todo sucio. Y cuando los camiones están detenidos para que separen la basura inorgánica de lo que van a vender, les escurre un líquido grasoso medio apestoso que es muy resbaloso", expuso.

Uno de los encargados de la Estación de Transferencia de la alcaldía Cuauhtémoc mencionó que, a pesar de ser un programa muy conocido desde 2012, es la población la que no atiende la separación.

Así, los camiones son recibidos con toda clase de desperdicios, sin importar el día.

En la alcaldía Benito Juárez, la recolección de residuos orgánicos se redujo siete por ciento, al pasar de 11 mil 167 toneladas a 10 mil 338. En la colonia Del Valle, los camiones autorizados pasan constantemente, afirmaron vecinos; sin embargo, algunos de ellos consultados por El Sol de México aceptaron que nunca han separado la basura. "Yo vivo en un edificio, nada más dejo mis bolsas y se encargan de tirarla, ni siquiera tengo que buscar el camión, no estoy al pendiente.

Las bolsas están amarradas parejo, no la separo, tengo entendido que eso lo deben separar los de la basura", señaló.

Las alcaldías que incrementaron la separación de residuos orgánicos son Azcapotzalco (143.50 por ciento), Álvaro Obregón (18.15), Iztapalapa (12.81), Venustiano Carranza (6.46 por ciento), Tlalpan (5.44 por ciento) e Iztacalco (.77 por ciento).

Azcapotzalco es la de mayor aumento, pues pasó de 11 mil 67 toneladas en 2020 a 26 mil 948 en 2021; lo anterior se debe a que, en agosto de 2021 fue inaugurada la Estación de Transferencia y Planta de Selección Azcapotzalco.