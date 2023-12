CDMX busca castigar a quienes dañen el medioambiente

La titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), Mariana Boy Tamborrell, entregó al Congreso de la Ciudad de México un proyecto de Ley de Responsabilidad Ambiental para regular la responsabilidad por daños ocasionados al ambiente, tanto a sus elementos naturales como artificiales, así como las afectaciones a la salud y a la integridad de las personas.

El proyecto de Ley no solo considera el daño provocado al medio ambiente natural como es el arbolado, las áreas verdes, las áreas de valor ambiental o el suelo de conservación; sino también al medioambiente construido como son los inmuebles catalogados, patrimonio cultural urbano de la ciudad.

El sistema actual de responsabilidad administrativa, civil o penal solo sanciona para que no se siga cometiendo el ilícito aunque el daño permanece, la sugerencia de Ley de la PAOT se sustenta en el principio de reparación integral del daño ambiental, por lo que además, la persona responsable no solo sería sancionada con multas o prisión, sino que también estaría obligada a restituir, restaurar o compensar el daño provocado.

“Imaginemos todos los daños que han generado históricamente en la ciudad y que no han sido reparados. De seguir así: ¿De qué medioambiente vamos a gozar en el futuro si los daños no se reparan ahora? El hecho de que no se repare un daño permite que se siga vulnerando nuestro derecho humano al medio ambiente, a la ciudad y a la salud”, señaló Mariana Boy.

La sugerencia de Ley establece que reparación del daño ambiental consiste en devolver los elementos naturales o artificiales del ambiente a su estado original; que si esto no es posible, se podrán implementar medidas de compensación que mejoren el ambiente en el lugar afectado o en otro lugar alternativo.

También se establecerán garantías de no repetición para que el daño no vuelva a ocurrir.

De aprobarse esta Ley, los capitalinos o la PAOT podrán presentar una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) para exigir la reparación integral del daño ambiental, y tanto la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) estarían facultadas para elaborar dictámenes sobre las afectaciones provocadas al ambiente.