CDMX denuncia a personal de Sandra Cuevas que quitó mesas de restaurantes

La Contraloría de la Ciudad de México suspendió y denunció a cuatro directores de la alcaldía Cuauhtémoc por el Operativo Diamante en el que retiraron mesas y mobiliario colocado al aire libre.

Una investigación que realizó el Órgano Interno de Control en la alcaldía Cuauhtémoc concluyó que fue ilegal la manera en la que los trabajadores a cargo de Sandra Cuevas realizaron los retiros pues no existen expedientes que justifiquen este trabajo y tampoco registraron la manera en la que lo realizaron.

Según este órgano, la indagatoria comenzó por diversas notas periodísticas sobre la actuación ilegal de los servidores públicos en la demarcación.

Así, el 24 de julio visitó la Dirección General de Gobierno y la Dirección de Mercados y Vía Pública de la alcaldía Cuauhtémoc para verificar dos cosas: la existencia de expedientes de los procedimientos realizados para quitar, destruir y retirar los enseres ubicados en la vía pública y que esos procedimientos estuvieron ajustados al marco legal.

“En esta diligencia se constató que en la Dirección General de Gobierno no existe registro de procedimiento alguno que sustente dichos retiros; sin embargo, a la fecha no se ha podido realizar la verificación en la Dirección de Mercados y Vía Pública, ya que, supuestamente, no ha habido personal que pueda atenderla”, informó la Contraloría en un boletín.

Esta actividad la calificó como ilegal pues aseguró que el operativo no está debidamente fundado y motivado ni tiene un procedimiento ajustado a lo establecido por la ley. “Es ilegal la actuación de dichas autoridades, lo cual constituye una irregularidad administrativa, sin perjuicio de los delitos que puedan configurarse, de acuerdo con el Código Penal local”, agregó.

Como no hay expedientes y tampoco autoridades para corroborar por qué no existen, la Contraloría ordenó la suspensión temporal en sus cargos del Director General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, del Director de Protección Civil, del Director de Mercados y Vía Pública y del encargado del despacho de la Dirección General de Gobierno.

“Con apego a lo establecido en el artículo 124, fracción I de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y a fin de evitar el ocultamiento/obstrucción/destrucción de información y/o documentación oficial, la autoridad investigadora solicitó como medida cautelar, la suspensión temporal”.

Además de esta medida, el 25 de julio el Órgano Interno de Control presentó una denuncia ante la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, la cual se registró en la Carpeta de Investigación.

En la Ciudad de México hay cuatro mil 284 establecimientos mercantiles, principalmente restaurantes, que cuentan con el aviso que les permite tener sillas y mesas en las banquetas y en el arroyo vehicular de vías secundarias.

En respuesta, la alcaldesa Sandra Cuevas dijo que se trata de una persecución política y además pidió tanto a Morena como a la alianza PAN-PRI-PRD que respeten su gobierno o de lo contrario romperá con esa unión.

“El operativo Diamante, el cual encabezo todos los días a las seis de la mañana, va a continuar porque es necesario recuperar los espacios públicos, supervisar las calles y estar cerca de la gente.

“Nosotros actuamos conforme a derecho, con base a la constitución política, yo invito a toda la 4T, al partido guinda que lean un poquito de la constitución para que dejen de ser tan ignorantes”, dijo Cuevas.

La alcaldesa envió un mensaje: “dejen saborearse la Cuauhtémoc, aún tiene alcaldesa y se llama Sandra Cuevas”.

La alcaldesa destacó que no importa cuántos directores suspendan, pues ella es quien encabeza las órdenes de gobierno. “No me interesa, y no porque no me interese el equipo, me parece que no se han dado cuenta que este gobierno lo dirijo yo, lo dirige Sandra Cuevas. Yo soy la que da las instrucciones, yo superviso lo que pasa en cada dirección general. Pueden llevarse a los directores que quieran porque a mi no me afecta, trabajo lo mismo con o sin el director”.