CDMX, el segundo refugio migrante

La Ciudad de México se mantiene desde 2021 como la segunda entidad con más solicitudes de refugiados a nivel nacional, sólo detrás de Chiapas, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Migrantes venezolanos, haitianos y cubanos instalaron un campamento al lado de la Parroquia de Santa Cruz y Nuestra Soledad, en la alcaldía Venustiano Carranza. Aquí hay cerca de 50 personas extranjeras, entre ellas, Engerber González.

El venezolano de 40 años está de paso en este lugar, pues su objetivo es viajar al norte del país para intentar, por cuarta ocasión, cruzar la frontera norte del país.

Engerber asegura que es su último intento para llegar a Estados Unidos, y si no lo consigue buscará la condición de refugiado en la Ciudad de México, pues señala que es un buen lugar para vivir.

“Aquí pues trabajando y ahorrando da, pero uno viene mentalizado para cruzar a Estados Unidos. Hay buenos tratos, malos tratos, no todos los mexicanos son iguales.

“Salí por un buen futuro, nadie me está persiguiendo, pero es por un buen futuro. Es la última vez, si me deportan, me quedo aquí”, dijo a El Sol de México.

Telia, enfermera de 24 años, quien tiene nueve años fuera de Haití, pasó tres años en Brasil y seis en Chile antes de llegar a la Ciudad de México. Mencionó que en Chile es difícil trabajar de forma legal y en Brasil es costoso enviar dinero a Haití.

“Todas las personas quieren vivir bien, trabajar y que paguen bien. Aquí es un lugar en el que yo puedo vivir”, mencionó.

Entre enero y octubre de este año, la Comar registró 127 mil 796 solicitudes de refugio en el país, de las cuales 28 mil 608 fueron en la capital.

El titular de la Comisión, Andrés Ramírez, destacó que las solicitudes de refugio en la Ciudad de México aumentaron al doble de 2022 a la fecha.

“Si bien es cierto que ha aumentado el número, la Ciudad de México, con la gigantesca que es, con la gran cantidad de población que es, el número de estas personas es insignificante (...), para la mayoría de las alcaldías no es un tema.

“La Ciudad de México tiene muchísimas características que son superiores al resto del país (...) es una ciudad muy importante”, precisó el funcionario federal.

De acuerdo con la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, la condición de refugiado es reconocida si la persona solicitante huyó de su país de origen porque su vida está amenazadas por la violencia, agresiones extranjeras, conflictos internos, entre otros.

También aplica para quienes son perseguidos por su raza, religión, género , sus opiniones políticas.

Andrés Ramírez señaló que la mayoría de solicitantes no cubre el perfil de refugiado, pues las razones son económicas y no busca quedarse en México, como dicta la Ley sobre Refugiados.

ARRIBAN A MÁS COLONIAS

El director de Levantamiento y Procuración de Fondos de la Agencia Adventista de Recursos Asistenciales, Alfredo Altamirano, afirmó que cada vez aumenta la presencia de personas migrantes en más colonias de la capital.

Dijo que en colonias como Santa María la Rivera, en la alcaldía Cuauhtémoc, y las ubicadas cerca de la Basílica de Guadalupe, en Gustavo A. Madero, hay migrantes, principalmente de Haití y Venezuela.

Alfredo Altamirano señaló que migrantes instalaron campamentos en zonas donde antes no había, y recordó el caso de la Central de Autobuses del Norte, en donde extranjeros instalaron casas de campaña y tendederos en las inmediaciones.