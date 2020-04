CDMX ha entregado 28 mil 031 créditos a pymes afectadas por Covid-19

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), y del Fondo para el Desarrollo Social (FONDESO) anunció el pasado 30 de marzo el “Financiamiento para las microempresas de la Ciudad de México afectadas por la emergencia sanitaria, COVID-19”, en donde se destinó un presupuesto de 500 millones de pesos distribuidos en 50 mil créditos de 10 mil pesos cada uno, a pagar en 2 años con 4 meses de gracia y una tasa del 0% de interés.

El Secretario de Desarrollo Económico, Fadalala Akaban Hneide, destacó que se han entregado 28 mil 031 créditos a las microempresas de la capital, mientras que 11 mil 969 se encuentran subsanando su documentación y 10 mil están por validarse, a fin de ser aprobadas y se les disperse el recurso.

“El FONDESO juega un papel importante durante la emergencia sanitaria, ya que con los créditos que se otorgan buscamos evitar que la actividad económica de las microempresas se vea afectada, al inyectar capital en este sector logramos que puedan continuar con la operación de sus negocios y preservar sus fuentes de empleo”, mencionó.

Se reportó que el 84% de las microempresas que solicitaron el financiamiento corresponden al sector terciario, el 12% al secundario y el 4% al primario. Por otra parte, 23.9% de los créditos entregados hasta el momento son de Iztapalapa, el 11.7% de Gustavo A. Madero, el 8.3% de Xochimilco y el resto de las demás alcaldías.

⚠️Aviso Importante⚠️

¡Ya estamos enviando los documentos para cobrar el crédito! La notificación llegará al correo electrónico o número telefónico proporcionado en sus registros. pic.twitter.com/j9B5hB9OYO — Fondo para el Desarrollo Social (@FondesoCDMX) 27 de abril de 2020

CDMX Covid-19 provoca menos clientes, pero mayores precios en la Central de Abasto

El FONDESO destacó que del total de solicitudes registradas 50 mil 827 no cumplían con los requisitos para ser aprobadas, ya que algunas solicitudes eran realizadas por sectores que no contaban con una microempresa y desempeñaban una actividad de autoempleo como taxistas, conductores de transportes privados, comerciantes ambulantes, etc., así como detectaron que contaban con un crédito vigente con el Fideicomiso, lo cual ocasionaba que no pudieran ser acreedores del financiamiento.

Fadalala Akabani Hneide, titular de la SEDECO, reiteró que buscarán atender a los negocios que no pudieron registrarse en el financiamiento antes mencionado, por lo que en coordinación con la Secretaría de Economía se acordó que en el marco del programa de 3 millos de microcréditos para los micro y pequeños negocios registrados en el padrón del Censo del Bienestar del Gobierno de México, se apoyará en la Ciudad de México a 161,274 negocios como zapaterías , pastelerías, joyerías, fondas, papelerías, carnicerías, entre otros.

“Para evitar la duplicidad en el otorgamiento de apoyos y abarcar una mayor cantidad de benefici CDMX Trabajadores de feria piden ayuda tras paro de Covid-19 en CDMX arios, en coordinación con la Secretaría de Economía acordamos distribuir los créditos a otorgar por Alcaldía con base en la proporción de micronegocios por demarcación, en donde podrán recibir un financiamiento por 25 mil pesos con 4 meses de gracia y una tasa de interés del 6% anual a pagar a 3 años”, dijo.





⚠️¡AVISO IMPORTANTE!⚠️



Recuerda que en #FONDESO no contamos con gestores, todos nuestros trámites son gratuitos y sin intermediarios.



¡No te dejes sorprender! Hasta nuevo aviso, todos nuestros trámites son en línea. Realiza tu denuncia con las autoridades competentes. pic.twitter.com/2BZXP8CZD4 — Fondo para el Desarrollo Social (@FondesoCDMX) 19 de abril de 2020

Hasta el 27 de abril del año en curso, la Secretaría de Economía reportó un avance del 24 por ciento en la asignación de los créditos para la Ciudad de México.

Asimismo, se anunció que, del 1 de marzo al 27 de abril del año en curso, 1,824 establecimientos de bajo impacto realizaron su aviso de apertura en el Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM), con lo cual se generaron 15 mil 519 nuevos empleos.

Por último, 1,424 de los negocios que abrieron en dicho periodo corresponden a actividades decretadas como esenciales, siendo los 3 principales sobre la venta de abarrotes, comida y farmacias. De igual forma, las demarcaciones que más negocios registraron fueron Cuauhtémoc, Iztapalapa y Benito Juárez, dando un total de 693 negocios.