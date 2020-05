CDMX permanece con alto contagio de Covid-19

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum anunció que la próxima semana se dará a conocer el plan de la nueva normalidad para la capital del país; sin embargo, resaltó que la Ciudad de México aún permanece en una etapa de alto contagio de Covid-19.

Por tanto, señaló que se mantienen las medidas de prevención como la Sana Distancia y destacó que la siguiente semana comenzarán con un trabajo 'intenso' en coordinación con del Gobierno Federal y del Estado, "en condiciones de informarles cuál es el esquema que vamos a ir desarrollando en la Zona Metropolitana para ir entrando poco a poco a esta nueva normalidad".

Sheinbaum Pardo mencionó que la decisión que se tome en la Ciudad de México se hará de manera conjunta con los municipios conurbados.

Recordó que no tendría sentido que Iztapalapa tuviera una manera de regresa a la normalidad y Nezahualcóyotl tuviera otra cuando sólo los divide una avenida.

“Somos parte de una Zona Metropolitana, 22 millones de habitantes, 16 alcaldías, 57 municipios conurbados; somos en este momento la zona que más contagios tiene y que más número de personas están hospitalizadas; para hoy, son cerca de 5 mil 500, de los cuales, el 20 por ciento está intubado, y esta situación en donde no se ha sobrepasado la capacidad hospitalaria es gracias a la ciudadanía. Gracias al trabajo que se ha hecho de prevención, de Sana Distancia, de quedarnos en casa”.

También comentó que el esquema de semáforos presentado el martes pasado para poder desarrollar las distintas actividades sociales, económicas, educativas y regresar a la nueva normalidad, le pareció 'acertada'.

“Nos parece muy acertado este esquema de semáforos en donde de acuerdo con la población cómo va creciendo la epidemia, cuántos números de hospitalizados hay, si va subiendo, si va bajando cambiará el semáforo para poder desarrollar las distintas actividades sociales, económicas, educativas y regresar a la nueva normalidad”.

Explicó que mientras no haya vacuna o medicamento que permita reducir la gravedad de las enfermedades para ciertas personas, tendremos que convivir y generar esta nueva normalidad.

“Pero al mismo tiempo, no pensar que vamos a estar encerrados toda la vida. Tenemos, mientras no haya esta condición, que ir generando las condiciones”.

La funcionaria dijo que gracias a la ciudadanía, en particular en la Ciudad de México se logró controlar que no se nos sobrepase la hospitalización y al mismo tiempo que no haya más número de decesos.

Por su parte, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, coincidió con Sheinbaum que trabajarán en un conjunto para el regreso de las actividades de manera ordenada responsable.





Te recomendamos el podcast ⬇

Apple Podcasts

Google Podcasts

Omny

Spotify