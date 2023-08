CDMX quiere poner freno a motociclistas veloces

La iniciativa Bloomberg Philanthropies guía a la policía de tránsito de la Ciudad de México en un nuevo proyecto piloto para medir a través de radares móviles la velocidad a la que circulan los motociclistas.

Como parte del plan para disminuir las muertes de los bikers, la policía de tránsito recibe capacitación sobre cómo manejar los radares y busca al proveedor que los pueda ayudar en ese trabajo. Daniel Velarde, coordinador de regulación y control de la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial, explicó que no se trata de una cacería de brujas, sino de salvar vidas.

De acuerdo con los reportes de hechos de tránsito de la Secretaría de Movilidad (Semovi), el año pasado fue el más letal para los motociclistas pues murieron 210 en siniestros viales. En 2021 la Semovi registró 141 muertes de bikers, en 2020 hubo 130 y en 2019 la cifra fue de 93.

En entrevista con El Sol de México, Velarde explicó que a diferencia de los fotocívicas, que son cámaras fijas en diferentes partes de la ciudad de México, la Subsecretaría de Control de Tránsito implementará operativos en puntos de la ciudad donde existe un mayor índice de siniestros de tránsito involucrando a motocicletas.

“Utiliza una tecnología láser que es una tecnología fina que apunta directamente al motociclista y que mide la velocidad, te da la geolocalización de donde ocurrió (la infracción) y tiene capacidad de lectura de placas. Esa tecnología la estamos probando, estamos buscando un proveedor que pueda surtir esta tecnología”, dijo.

Este proyecto se suma a otros ajustes para cuidar de los motociclistas, como los cambios al reglamento de tránsito, reglas más estrictas en la portación de cascos de seguridad e incentivos para emplacar las motos en la capital y con ello erradicar el uso de permisos provisionales de circulación.

“Queremos mandar el mensaje que las y los motociclistas ya no son invisibles, piensan que no son detectados por los equipos de medición de velocidad actual, pero sí pueden ser detectados y queremos que se concienticen y que en cualquier parte de la ciudad pueden ser susceptibles a una sanción siempre y cuando infrinjan el reglamento de tránsito. La SSC ahorita está sancionando a través de fotocívicas, ahí existe también el fenómeno donde los conductores cubren las placas, y en el caso de motocicletas, pues hay placas provisionales que son de cartón y pues no hay manera de tomarle una lectura a esas placas, entonces estamos buscando la mejor tecnología para que nos capte las placas de los motociclistas que excedan la velocidad”, agregó Velarde.

La Iniciativa Bloomberg asesora al gobierno de la ciudad desde 2021 en temas de seguridad vial y terminará hasta 2025. Por el momento acompañan a la policía de tránsito en las pruebas de radares en puntos como Avenida Chapultepec y Anillo Periférico.

“Hay diferentes límites establecidos, no es una cacería de brujas directamente a los motociclistas. No es que tú puedes circular a tal velocidad y un vehículo de cuatro ruedas en otra, no. Los límites ya vienen establecidos por toda la ciudad y dependiendo del tipo de vía entonces se aplica el reglamento ya sea para moto o para auto particular. En este caso estamos atendiendo a un grupo vulnerable porque ellos ahorita tienen un alto índice de lesiones graves y muertes a causa de la velocidad”, agregó el coordinador.