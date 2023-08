Por ocultar sus placas para evitar fotomultas, 151 capitalinos han sido sancionados

Por usar micas o cintas para tapar sus placas y evitar las fotocívicas, 151 conductores de la Ciudad de México han sido multados de 2019 a agosto de 2023, de acuerdo con cifras de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El Artículo 43 del Reglamento de Tránsito de la capital prohíbe usar micas o algún objeto que obstruya la visibilidad de la matrícula del vehículo y sanciona con hasta dos mil 60 pesos a los infractores.

En entrevista con El Sol de México, el jefe departamental de Parquímetros e Inmovilizadores de la SSC, Ramiro Rodríguez Saavedra, señaló que han sancionado a 151 conductores de 2019 a la fecha por evadir los radares de las fotocívicas.

En Marketplace de Facebook se vende desde 150 pesos el par de micas para 'distorsionar dígitos'

“Los datos generalizados de 2019 para acá, son 151 (conductores sancionados). Recordar que pasamos por un periodo de pandemia y naturalmente nos dejó detenidas, sino es que la mayoría, las sanciones”, reveló.

Rodríguez Saavedra explicó que los oficiales identifican el vehículo a través de las cámaras, quienes avisan a agentes en campo para detener y sancionar al conductor infractor. Y señaló que el uso de micas no ha disminuido en los últimos cuatro años.

“Detectamos nosotros que los ocupan para evadir los sistemas que tenemos de radares. A raíz de la pandemia hemos detectado en la misma medida las micas (…) El factor principal en la mayoría de los casos es el exceso de velocidad. Hay que generar conciencia para que mejor nos regulemos en el uso de la vía pública”, dijo.

La Subsecretaría de Tránsito ha detectado el uso de micas en las vías Eje Central Lázaro Cárdenas, Fray Servando, José María Izazaga y Eje 1 Norte, y que la mayoría son micas caseras hechas con acrílico.

En Facebook las micas reflectantes son ofertadas en color transparente y “oscurecidas” entre 150 y 300 pesos el par, como en la página Auto.accesorios Borriquera. “Par de micas oscuras para placas $150”, indica el anunció publicado el 10 de agosto pasado. "Cubre Identidad y ayuda a distorsionar digitos", se lee en otro anuncio que ofrece al comprador llevarle el par a cualquier estación del Metro.

“Las micas, no he visto tiendas en físico que las manejen (…) Pueden incluso ponerle cinta, o colocar micas transparentes que no son más que un acrílico del tamaño de la placa; puede venir oscurecida. En su mayoría ese tipo de micas son hechas en casa”, explicó el jefe de la SSC.