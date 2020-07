CDMX sigue en semáforo naranja; retrasan apertura de centros comerciales

La Ciudad de México se quedará en semáforo naranja, anunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Esto implica que la apertura de tiendas departamentales y centros comerciales se retrase al 8 de julio y la operación del Centro Histórico será revisada debido a que desde el martes se desbordó la afluencia.

“Seguimos en semáforo naranja. La apertura (de centros comerciales) se pospone para el miércoles y estamos trabajando con las cámaras para tomar una serie de medidas que nos permitan evitar que haya una concentración de personas que provoque contagios y hospitalizaciones”, dijo la mandataria en conferencia de prensa.

En acuerdo con las cámaras y asociaciones empresariales, dijo, “vamos a aprovechar estos días para poder tener una reunión con cámaras y asociaciones para tomar algunas medidas de mayor restricción en la asistencia a las tiendas departamentales, no queremos que se desborde porque lo principal es la salud, esto que hemos avanzado a la fecha de no tener saturación hospitalaria, no queremos una reversión”.

Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

Por esto también se decidió en el Comité de Monitoreo del Semáforo Epidemiológico ajustar la operación del Centro Histórico, que reabrió el martes pasado y registró un desborde de personas en sus calles. Una primera determinación fue cerrar los comercios este sábado y domingo y diseñar un nuevo plan de operación.

“El centro puede recibir hasta un millón de personas, ayer se desbordó la asistencia y muchos negocios no cumplieron con las medidas sanitarias, en el Comité de Monitoreo se hizo la reunión y se decidió revisar el esquema de operación del Centro, de tal manera que se toma la decisión de que sábado y domingo cierren y que el lunes se abra con mayor seguridad”, comentó la jefa de gobierno.

Por su parte, la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez detalló que el uso de caretas en empleados de negocios del Centro Histórico se cumplió solamente en un 50 por ciento; el uso del gel antibacterial en 75 por ciento; las filas de acceso controlado y dosificación en 40 por ciento y la señalética para determinar flujos al interior de los comercios en 60 por ciento.

Y proporcionó una lista de negocios que incumplieron: la Ferretería La Libra no respetó su día de cierre; una tienda Nike no respetó la sana distancia y sobrepaso el aforo; la tienda American Eagle no respetó su día de cierre; Martí Outlet no colocó señalética interior; personal de la tienda Deportivos Junior no usó caretas, lo mismo que la cafetería Cielito Querido.

El Banco Santander de la calles Bolívar no respetó la fila de dosificación; Nutrisa no respetó su día de cierre; Bancomer de Palma y 5 de mayo tampoco respetó medidas de sana distancia al exterior, lo mismo que la farmacia París.

No avanza a semáforo verde

Esta mañana a través de Twitter, Sheinbaum Pardo adelantó que la capital no pasaría a semáforo verde, desmintiendo las versiones que dieron a conocer diversos medios, "es falso que la CDMX pase a semáforo verde".

Falso que la Ciudad pase a #SemaforoVerde Hoy a las 11:30 am como todos los días, estaremos informando de la situación de la Ciudad con respecto al COVID-19. — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 3, 2020

Esta semana la CDMX logró ubicarse en el semáforo naranja del Covid-19 tras una reducción en la ocupación hospitalaria y es por esta razón que el gobierno capitalino dio a conocer un plan especial para la reapertura gradual y ordenada de comercios.

Algunos que reiniciaron actividades esta semana fue el comercio al menudeo, clubes deportivos, hoteles, restaurantes, tianguis, mercados sobre ruedas y salones de belleza. En el Centro Histórico también reabrieron comercios.

Cabe resaltar que México registró este jueves un nuevo récord de casos confirmados de Covid-19, con 6 mil 741 infecciones, y llegó a un acumulado de 238 mil 511, además de reportar 679 muertes para sumar 29 mil 189 desde el inicio de la pandemia en febrero pasado.

Las defunciones presentaron un aumento porcentual del 2.3 por ciento, respecto a las 28 mil 510 de la jornada previa, en la que México rebasó a España para ser ya el sexto país del mundo con la mayor cifra de muertes por el coronavirus.