Central de Abasto pide apoyo permanente de la GN

"Autoridades de la Central de Abasto solicitaron la presencia permanente de la Guardia Nacional en la misma para apoyar la vigilancia porque es una instalación estratégica para seguridad alimentaria de más de 22 millones de personas de la capital, el Estado de México y la zona conurbada, planteó su coordinador de Seguridad, Lorenzo Chávez.

Durante un recorrido por los pasillos de ese mercado, comentó que la petición, la cual entregaron hace medio año, es para tener un destacamento de al menos 30 efectivos de esa corporación federal.

Recomendado para ti: GN acumula casi un centenar de quejas por derechos humanos en CDMX

La seguridad actualmente está a cargo de entre 120 y 130 personas pertenecientes a la Fuerza de Tarea, Policía Preventiva, Policía Auxiliar, personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y los guardias internos.

Hasta enero pasado, la Guardia Nacional tenía más de 26 mil elementos para labores de seguridad en la capital del país.

El coordinador de Seguridad informó que la vigilancia la refuerzan con más de 630 videocámaras instaladas en puntos estratégicos de la Central de Abasto, además 100 botones de pánico ubicados en las naves y otras zonas, por medio de las cuales el personal atiende las emergencias o urgencias médicas que se presenten entre los visitantes y los comerciantes con un tiempo de respuesta de dos minutos y a veces menos.

Con esos elementos, el funcionario dio a conocer que hay una reducción de 70 por ciento en los últimos cuatro años de la incidencia de delitos de alto impacto registrada en el mercado, de esta manera en el primer semestre del año se recibieron 43 denuncias, mientras que 2019 la cifra ascendía a 259.

La banda de “Los Oaxacos”, que durante muchos años controló las actividades delictivas ahí, ahora ya no tiene presencia y su coordinador de seguridad descartó que un grupo delictivo tenga presencia hegemónica en la central, pues lo que hay son hechos aislados,

En cuanto a extorsiones, informó que este año existen 15 denuncias presentadas, 11 de ellas quedaron en el intento y los extorsionadores tuvieron éxito en cuatro casos, porque las víctimas no supieron cómo atender la amenaza.

Sin embargo, admitió que el robo simple es ahora el principal delito registrado en ese mercado, junto con los abusos, por lo que invitó a clientes y comerciantes víctimas de hurto a que presenten la denuncia, a fin de actuar en consecuencia.

“Tenemos un problema, porque se hace el trabajo, se logra detener a los presuntos o a los probables responsables, pero tenemos un problema con la denuncia, la gente todavía no tiene la cultura de la denuncia, prefiere recuperar solamente su mercancía, dicen 'yo ya no quiero saber nada, me quiero ir' y cuando le pedimos que nos ayuden con su denuncia, no proceden y ahí es donde se detiene todo el proceso legal que tendrían que llevar estas personas responsables. La gente no ayuda mucho con su denuncia por robos, sino ya lo hubiéramos abatido”, lamentó el coordinador de Seguridad.

Consideró que la incidencia no es alta, pues son uno o dos asaltos a la semana, y de cualquier manera aplican medidas preventivas, como la coordinación entre las áreas de vigilancia, cuyos integrantes están al pendiente de ese tipo de incidentes.

Más de 630 cámaras vigilan las instalaciones de la Central de Abasto | Foto Romina Solís | El Sol de México

CDMX Autoridades y comerciantes descartan cobro de piso en la Central de Abasto

Durante el recorrido, el personal puso como ejemplo del tiempo de reacción el caso de una niña extraviada en los pasillos de la central, donde a ella la apoyaron para que apretara uno de los timbres, la persona que respondió el llamado preguntó ¿cuál era la emergencia’ y luego los monitoristas del C2 dieron seguimiento virtual a la menor desde el momento en que sus familiares no la ubicaron hasta que llegó al botón de pánico.

Finalmente, un policía acudió al lugar para preguntar a la niña con ¿quién venía?, el nombre de sus familiares, a quienes por medio de las imágenes de las videocámaras los localizaron y entregaron a la niña.

Además de este delito, este diario informó que el paradero ubicado en la Central de Abasto de la Ciudad de México es la terminal de transporte público en la que la policía capturó a más presuntos delincuentes entre 2018 y 2022 con un total de tres mil 575, seguido del de Buenavista, con tres mil 305.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), obtenidos vía transparencia, los detenidos en estos dos Centros de Transferencia Modal (CETRAM) representan 28.1 por ciento del total de aprehensiones en 39 paraderos.

Hace dos semanas, Marcela Villegas Silva, coordinadora y administradora general de la Central de Abasto, fue insistente en rechazar que exista el cobro de derecho de piso a comerciantes de la misma y que también las autoridades actuaron para erradicar los préstamos “gota a gota” y “la rapidita”.