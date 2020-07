Las 20 colonias de CDMX con más casos de Covid-19

El Gobierno de la Ciudad de México detectó 20 colonias con más casos activos de contagios por Covid-19 a donde ya fueron enviadas brigadas de salud para proporcionar información sobre la enfermedad y advertir a sus habitantes que deben mantener las medidas de protección al salir.

San Gregorio Atlapulco, Pedregal de Santo Domingo, San Antonio Tecómitl, Miguel Hidalgo, Tlaxpana, Atlampa, Roma Sur y Miguel Hidalgo, son algunas de las 20 colonias de la Ciudad de México.

El listado fue presentado en conferencia de prensa y la alcaldía de Tlalpan es la que mayor número de zonas tiene, con cuatro; le siguen Xochimilco, Milpa Alta, y Magdalena Contreras con tres cada una; un par en Coyoacán y otro en Miguel Hidalgo; y cierran Iztacalco y Cuauhtémoc con una.

Ante esta situación y la posibilidad de aplicar cercos sanitarios, la jefa de Gobierno capitalino Claudia Sheinbaum precisó: “Yo no quiero alertar a la ciudadanía de que ahora, de pronto alguien no va a poder salir de la colonia donde vive. No se trata de eso, se trata de tomar medidas adicionales que nos ayuden a que la gente conozca que el lugar donde vive tiene mayor número de contagios y como, sin necesidad de restringir las libertades y garantías individuales, con la ciudadanía, cómo ha venido siendo hasta ahora, podemos trabajar para seguir disminuyendo contagios”.

Así, de momento se sigue una estrategia de control; informativa, para que las personas sepan que esas zonas son de alto nivel de contagio; y de seguimiento telefónico y físico de contactos, por lo que se visitan casas y si hay personas positivas se ofrece información y orientación para que la familia permanezca en casa y no contagie en otros lados

Agregó que se trabaja con los alcaldes y alcaldesas de esas demarcaciones un esquema que les permita mayor control en estos lugares, a fin de evitar la transmisión del Coronavirus ahí mismo y de las personas que salen a otros lugares.

Finalmente, en un mensaje a la ciudadanía, la jefa de Gobierno planteó que se busca que no se pierdan más empleos, pero se pondrá siempre por encima la salud, pero si es necesario aplicar medidas por zonas se hará bajo las condiciones en que viven los capitalinos.

En el siguiente mapa del Gobierno de la CDMX puedes consultar en tiempo real qué colonias concentran más casos de Covid-19

