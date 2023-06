Con bebederos en el Metro y salas de hidratación, CDMX hará frente a la ola de calor

El gobierno de la Ciudad de México anunció que pondrá en marcha un plan de acción para enfrentar la ola de calor que azota a la ciudad.

Martí Batres, jefe de gobierno, dio a conocer, en conferencia de prensa, que el Gabinete de Seguridad abordó el tema para evitar hospitalizaciones o defunciones en los capitalinos ante las altas temperaturas.

Te recomendamos: Ola de calor en CDMX: radiación sube de nivel moderado a alto

“Se está atendiendo el tema, tenemos un plan, tenemos un plan de acciones, la Ciudad de México cuenta con un plan de acciones frente a la ola de calor por parte de diversas áreas del Gobierno de la Ciudad de México”, garantizó el mandatario

CDMX crea Plan de Acción para enfrentar ola de calor

Cada uno de los titulares de las secretarías involucradas en el tema dieron a conocer las medidas aplicadas, como parte del Plan de Acción instrumentado ante el aumento de al menos seis grados registrado en la temperatura en este periodo de estiaje, con respecto a la misma temporada del año pasado.

Perforación de 12 pozos en Ecatepec

Salud Ola de calor: ¿Es necesario tomar suero en esta temporada?

Rafael Carmona Paredes, director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), habló sobre la demanda creciente de solicitud de pipas en la Gustavo A. Madero (GAM) y comunicó que el abasto mejorará en la alcaldía con la perforación de 12 pozos en la zona de Ecatepec, Estado de México, municipio que recibirá el agua que se obtenga en cuatro de ellos y el resto irá a la capital.

Además, ofreció reforzar el sistema de comunicación a la población, a fin de concientizarla de que haga el mejor uso del elemento disponible, no usarlo para lavar los carros o barrer las banquetas, sino que lo emplee en la higiene personal y preparar alimentos.

“Tendremos 445 litros por segundo adicionales con la rehabilitación de 10 pozos; 64 litros adicionales por segundo adicionales que recibimos en pozos industriales que aún están por conectar; y 110 litros por segundo más de la aportación de tres pozos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Este último punto lo llevaremos en coordinación con la Comisión Nacional del Agua y con la Comisión de Aguas del Estado de México”, adelantó Carmona Paredes.

Instalación de 232 salas de hidratación oral en los centros de salud

Oliva López Arellano, secretaria de Salud, comentó que ordenó la instalación de 232 salas de hidratación oral en los centros de salud, mientras que en las Ferias del Bienestar el personal de la dependencia reparte sobres de “Vida Suero Oral” a las personas de la tercera edad y los niños, a fin de apoyarlas en su hidratación.

Reactivación de hidroventiladores y bebederos en estaciones del STC con temperaturas más altas

El director del Metro, Guillermo Calderón Aguilera, comunicó que reactivaron 91 hidroventiladores y 32 nebulizadores para las estaciones con temperaturas más altas, sobre todo las de correspondencia, como Hidalgo, Balderas, Centro Médico, Bellas Artes, Pino Suárez, Zócalo, Tacubaya, Tacuba, Auditorio y Pantitlán.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Sol de México ☀️ (@elsolde_mexico)

También, volverán a entrar en operación los 430 bebederos, los cuales quedaron fuera de servicio durante la pandemia de Covid-19, y que la limpieza de los tinacos, de los dispositivos, el retrolavado y las pruebas químicas para garantizar la calidad del agua, correrá a cargo de 15 técnicos.

“Igualmente, hemos emprendido la revisión de todos los ventiladores de trenes, hay siete ventiladores por cada vagón, 63 en promedio por cada tren, todos hoy día funcionando”, reportó Calderón Aguilera.

Atención para personas en situación de calle

La atención a personas en situación de calle la lleva el personal de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, el cual recorre diariamente zonas de las alcaldías GAM, Cuauhtémoc, Iztapalapa y Venustiano Carranza para identificar casos de deshidratación, repartir agua y orientarlas para que se hidraten y permanezcan en lugares frescos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil dará recomendaciones para el cuidado de mascotas

Finalmente, las acciones no dejan de lado a los animales de compañía, por ejemplo, la secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, recomendó que no hay que dejarlos caminar sobre el asfalto caliente, no cortar demasiado su pelo, ya que le sirve de protección, que estén en lugares frescos, preferentemente en interiores, cambiarles su agua frecuentemente y mantenerlos hidratados constantemente.