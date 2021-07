Jóvenes “tramposos” podrían ocasionar falta de vacunas anticovid en CDMX

Jóvenes de 18 a 29 años que no han respetado el día, la hora y la sede de vacunación podrían ocasionar que se registre una falta de vacunas contra el Covid-19 en la Ciudad de México, advirtió Eduardo Clark, director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de innovación Pública (ADIP).

“Nadie se ha quedado sin vacunar, pero sí pedimos a la gente que nos ayuden a respetar el día, la hora y alcaldía a la que estamos citando, sino las vacunas se nos pueden acabar.

Por lo que las autoridades exhortaron a los jóvenes a ser responsables no prestar ni falsificar el comprobante de domicilio para ser inmunizados antes de que les corresponda.

“(Pedimos) no compartir comprobar domicilio, ni comprarlos, ayudarnos a cumplir con el plan de vacunación y que tengan plena certeza de que van a ser vacunados muy pronto, pero necesitamos su apoyo”, indicó.

En videoconferencia, señaló que en los últimos tres días se ha superado el 100 por ciento de vacunación en seis sedes, y puntualizó que en Miguel Hidalgo y Benito Juárez se ha detectado el préstamo de comprobantes de domicilio.

En tanto, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, detalló que en alcaldías como Miguel Hidalgo se ha duplicado la aplicación de dosis, pues de las 28 mil esperadas se aplicaron 54 mil a jóvenes de 18 a 29 años.

“Lo que puede llegar a pasar es que llegue un momento en que no tengamos vacunas porque se ha sobrepasado la demanda (…) El mensaje es que nos ayuden. Todos nos vamos a vacunar, pero ayúdenos a respetar su lugar de residencia para no llegar a una situación de largas filas, largos tiempos de espera y que a lo mejor no tengamos vacunas para poder vacunar a todos”, indicó la Jefa de Gobierno.

Por esto, la mandataria capitalina indicó que solicitaron al Programa Nacional de Vacunación que se adelante el grupo de vacunas que estaba pensado para la siguiente semana, con el fin de que se pueda cubrir la demanda.

Además, informaron que la próxima semana se aplicará segundas dosis a población de 40 a 49 años que recibió la vacuna AstraZeneca.