Dan tregua a choferes en CDMX: pausan revisiones de micros y camiones

Las autoridades capitalinas detuvieron los operativos de revisión de unidades y rutas de transporte público para darle tiempo a los choferes de ponerse en regla.

En junio, cuando entró en vigor el aumento a la tarifa, personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) acudió a los Centros de Transferencia Modal (Cetram) para revisar las unidades, revisiones que en los siguientes días se extendieron a las rutas.

Desde el primer día de revisiones, decenas de autobuses y microbuses fueron suspendidos por incumplir con lineamientos como que los choferes no portaran la vestimenta acordada, por malas condiciones físicas de las unidades o por falta de documentación.

Concesionarios de transporte público en la Ciudad de México señalaron que desde hace dos semanas no han tenido ninguna revisión, por lo tanto, no incrementó el número de unidades suspendidas por no cumplir con las disposiciones impuestas por la Secretaría de Movilidad.

Alfonso Delgado, concesionario de la Ruta 18, afirmó que uno de los motivos por los que las autoridades les comentaron que pausarían los operativos es por el cierre de la Línea 1 del Metro. “Es que lo que quieren es no afectar de más al usuario, pero no es en si una pausa, porque las revisiones continuarán, nada más es un tiempo en el que no estarán como al inicio”, dijo.

Comentó que, aún con estas revisiones, reintegrar las unidades a las rutas no ha sido complicado, pues el proceso les llevó alrededor de una semana. La ruta 18 ya ha resarcido los requisitos para integrar a los autobuses que fueron suspendidos.

Benito Ortiz, checador de la Ruta 88, que va del Metro San Lázaro a Valle de Guadalupe, en el Estado de México, coincidió en que el último operativo de revisión por parte del Instituto de Verificación Administrativa ocurrió hace dos semanas. En los operativos fueron suspendidas cuatro unidades de esa ruta que tiene un total de 48 microbuses; actualmente sólo falta uno por reintegrarse al servicio.

En el mismo sentido, Francisco Carrasco, detalló que en la ruta 101 no hay verificaciones desde hace dos semanas. En su caso, siete unidades fueron suspendidas y todas ya están en operación; en este trayecto circulan 133 vehículos.

De la ruta 58, que va del Metro Potrero a la avenida Victoria, Luis Pérez, checador del trayecto, expuso que también hace dos semanas que no hay inspecciones realizadas por el personal del Invea. En el caso de este trayecto aún tiene cuatro microbuses parados y los choferes esperan la cita correspondiente para cumplir con la documentación.

Sostuvo que la suspensión de las unidades le ha traído varias afectaciones porque es una ruta con pocos microbuses y eso alargó los tiempos de espera para los pasajeros.

De acuerdo con el Instituto de Verificación Administrativa, las dos semanas sin personal revisando las unidades no se trata de una pausa como tal, sino de “una etapa de substanciación”, es decir que las dos semanas son un tiempo para que los concesionarios puedan ponerse al corriente con su documentación o con la reparación de las unidades para que regresen a la circulación.

Vía comunicación social, el instituto informó a El Sol de México que esta etapa nada tiene que ver con el cierre de la Línea 1 del Metro puesto que ese operativo está resuelto a través de la Secretaría de Movilidad.