Dejan la cárcel y entran al mundo de la moda

Al menos 12 personas preliberadas y liberadas de prisión forman parte de la primera generación de diseñadores de moda del Instituto de Reinserción Social, para autoemplearse con la producción de ropa, estampado e intervención de prendas recicladas.

Hace dos años Marcos Yahir Juárez Romero salió del penal de Santa Martha Acatitla y ahora es el profesor del primer taller de diseño textil que el Instituto de Reinserción imparte a personas excarceladas desde el 23 de enero.

“Yo me inicié en el diseño por mi hermano, ya llevo trabajando la ropa alrededor de siete años. Al principio vendíamos sólo ropa, después nos empezamos a dedicar al diseño gráfico, diseño vinil y serigrafía, luego caigo en reclusión por problemas legales”, dijo a El Sol de México.

El hombre de 30 años mencionó que al salir de reclusión tuvo dificultades para encontrar un empleo. En otros casos, comentó, ganaba muy poco, por lo que incursionó en la serigrafía, el estampado y el reciclaje de prendas, por ejemplo.

Tras cumplir una condena de nueve años en prisión, Marcos obtuvo su libertad y fue empleado por el Instituto para impartir el taller de diseño textil, que tiene por objetivo el reinsertar laboralmente a las personas preliberadas y liberadas.

De esta manera, Marcos y el Instituto trabajan para enseñar a los estudiantes cómo elaborar distintas prendas y que puedan vivir de eso, o bien que los conocimientos de costura y confección les permita trabajar en talleres textiles.

“Vamos a empezar desde costura básica, les estoy proponiendo hacer primero unas prácticas para que ellos puedan perfeccionar su costura, que empiecen a hacer sus moldes y que ellos lo intervengan, me interesa tengan conocimiento de cómo se saca un molde, qué medidas y cuál es tu estilo”, explicó.

“Ahorita nos estamos enfocando más en hacer diseño desde cero enseñarles las técnicas de patchwork, reutilizar textiles que son de buena calidad que nos pueden servir para otras”, agregó.

De acuerdo con el instituto de reinserción social, en 2023 brindó 18 mil 285 servicios para personas liberadas y prelibelaradas, de las que dos mil 68 fueron canalizaciones y capacitaciones laborales, para impulsar su reinserción en el trabajo.

Ermelinda Martínez Cabrera, quien hace cuatro años dejó el penal de Santa Martha Acatitla, consideró que este taller es una oportunidad para autoemplearse y confeccionar prendas para sus familiares.

“Tengo 67 años, solamente autoemplearme me puede redituar en las ganancias, porque en otro lugar creo que no me recibirán, por eso agradezco estos cursos que me han dado esa seguridad de que no todo se termina cuando ingresamos a un centro de reinserción, sino que después de eso todavía tenemos oportunidades”, mencionó la estudiante.

Un cuaderno de marquilla, tiza, una regla, colores y tijeras son las herramientas que los 12 alumnos necesitan para esta primera etapa del curso, el cual durará ocho sesiones, de tres horas cada una, durante un mes.

El director del Instituto de Reinserción Social, Arturo Morell, explicó que algunas de las personas registradas en el taller tienen experiencia en temas de costura y confección, pero otras empezarán desde cero con el aprendizaje de diseño textil.

“La idea es que en marzo, que sea la graduación, hagamos una pasarela con los diseños de las personas que están formando parte de este taller de diseño textil.

"También queremos encontrar un espacio para ayudarles a que puedan vender sus prendas, porque no se trata nada más de exhibir su trabajo, sino que al final también puedan vender”, explicó.

Arturo Morell resaltó la importancia de los talleres que el Instituto imparte para fomentar la reinserción social de las personas preliberadas y liberadas del sistema penitenciario, como el curso de maquillaje profesional que se hizo en enero de 2023, pues de las 20 personas que se graduaron, 18 tienen trabajo como maquillistas.

De agosto de 2021 a junio de 2023, el subprograma de impulso laboral del Instituto de Reinserción Social capitalino benefició a 279 personas y entregó 712 apoyos correspondientes al desarrollo de prácticas laborales.

Por medio de las empresas que forman parte del programa de impulso laboral, el instituto expidió 282 cartas de recomendación a personas que concluyeron éste, de las cuales 120 obtuvieron un empleo.

En el periodo de práctica, los participantes recibieron capacitación en serigrafía, carpintería, mecánica de bicicletas, repostería, bordado, entre otros.