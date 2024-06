DIF planea nuevo refugio para migrantes en CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México abrirá un nuevo centro de atención a migrantes próximamente, que se sumarán a los dos que ya opera en Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), adelantó su titular, Nuria Fernández.

La funcionaria dio una conferencia de prensa para presentar los Círculos de Protección, habló sobre el desalojo del campamento de personas migrantes montado en la plaza Giordano Bruno y consideró que hubo una violación a los derechos.

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) cerró en la colonia Juárez, Fernández dijo que la sede es una necesidad porque hay 140 mil solicitudes de refugio internacional y por eso existen otras 13 oficinas del organismo en el país, una de ellas está en Tapachula, Chiapas.

La administración capitalina abrió por lo menos dos centros de atención a migrantes el año pasado, uno de ellos en el Bosque de Tláhuac, el cual cerró sus puertas en octubre de 2023 y desde entonces cientos de centroamericanos y haitianos pernoctan en colonias de esa alcaldía.

La funcionaria aclaró que el gobierno local es el que decide sobre la forma de atender a los migrantes en la Ciudad de México, afirmó que con él hay una estrecha colaboración, igual que con el DIF capitalino.

La titular de ese organismo citó cifras del Instituto Nacional de Migración según las cuales 156 mil migrantes ingresaron al país en núcleos familiares y detectó a dos mil niñas, niños y adolescentes sin compañía.

El Sol de México informó en enero que el número de menores de edad migrantes que llegaron a la Ciudad de México en su paso hacia Estados Unidos aumentó 38 por ciento, pues el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) capitalino pasó de atender 936 menores en 2021 a mil 297 en 2023. El DIF dijo que el incremento de menores de edad que viajan solos o acompañados es un fenómeno que ocurre en casi todo el país y no exclusivamente en la Ciudad de México.

El programa de Círculos de Protección, explicó Fernández, tienen por objetivo atender a migrantes nacionales y extranjeros en su paso a Estados Unidos y darles alternativas a ellos para que no permanezcan en las calles, por eso el personal del organismo visita los campamentos instalados en la vía pública para invitarlos a que no sigan ahí.

Las opciones que les ofrece el DIF a cambio son que acudan a un albergue, que busquen un empleo temporal, regresar a su país de origen, pero “en la calle no pueden estar”.

Agregó que en la frontera hay 11 puertas por las cuales deportan a las personas de Estados Unidos, entre ellos niñas, niños y adolescentes, muchos de ellos no acompañados, pero ahora ese organismo asistencial instalará círculos de protección para que no lleguen solos a México y subrayó: ¿Cuál es el mensaje hacia las autoridades americanas? Pues, que hay una cuestión muy simple que se llama interés superior de la niñez; el interés superior de la niñez va por encima de la mayoría de los derechos y tendría que cuidarse que estas niñas y niños no enfrentarán peligros solas y solos.

La institución tiene actualmente 105 centros de atención a migrantes en todo el país, con excepción de Guanajuato, Yucatán y Baja California Sur, en esos locales habrá atención diaria a 10 mil 747 niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados y no acompañados. Actualmente operan al 70 por ciento de su capacidad y la decisión de abrir más instalaciones de ese tipo en la república ya corresponderá al próximo gobierno que encabezará la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Raúl Mustafa Yassin Jiménez, director general de Coordinación y Fomento a Políticas para la Primera Infancia, Familias y Población en Situación de Vulnerabilidad del DIF, explicó que ese organismo opera tres centros integradores para migrantes y el objetivo es tener 17 círculos de protección en territorio en los cuales las instituciones gubernamentales se coordinarán para ofrecerles a los nacionales y extranjeros servicios a partir de sus necesidades básicas de salud, educación, seguridad, empleo y programas sociales.