Fiscalía de CDMX solicita 9 mil mdp para 2024

La fiscal de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, solicitó a los diputados del Congreso local más de 9 mil millones de pesos para el funcionamiento de la Fiscalía el próximo año.

Ante los diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública explicó que los proyectos especiales para 2024 serán para fortalecer las áreas de acusación, procedimientos y enjuiciamiento y la relacionada con la búsqueda de personas, que mantienen una coordinación con distintas instituciones locales y federales.

Godoy Ramos dijo que la previsión presupuestal comunicada por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México es de ocho mil 239 millones de pesos, pero la Fiscalía presentó un presupuesto adicional por mil siete millones de pesos para atender proyectos especiales: implica el pago del aguinaldo integrado del personal sustantivo y las demandas por juicios de nulidad, de amparo y laborales.

“Con estos recursos adicionales se fortalecerían las audiencias en el área de judicialización, la atención de búsqueda y localización de personas desaparecidas, la conformación de células de búsqueda de personas en diferentes especialidades forenses y continuar con el fortalecimiento del cuerpo de la Policía de Investigación”, dijo.

Durante la reunión, los diputados cuestionaron el presunto espionaje que realiza la Fiscalía de la Ciudad de México. Ernestina Godoy insistió en que no se dedican al espionaje político y que ya le solicitó a Telcel las órdenes que le llegaron desde la Fiscalía, pues dice, son falsos.

“No perdemos el tiempo, tenemos mucho trabajo, y necesitamos utilizarlo para otras cosas. Hay una investigación porque los documentos que salen a la luz pública no son documentos que fueron emitidos legalmente por la fiscalía, en eso estamos en la investigación.

“Le he solicitado a la compañía telefónica que nos entreguen los documentos que dicen haber recibido para que nosotros entremos en un trabajo de revisión y que entren los peritos y me digan si estos documentos fueron firmados por los servidores públicos cuyos nombres aparecen en esos documentos”, dijo.

Los diputados del PAN respondieron que la fiscal está sometida a un proceso de evaluación para definir si continúa o no en el cargo por otros cuatro años, por lo que “no cuenta con la autoridad moral” para platicar sobre los recursos que necesitarán el próximo año. “Seguramente a ella no le tocará operarlos, por lo que primero el pleno debe aprobar o no y luego definir el tema presupuestario”, dijo Federico Döring.