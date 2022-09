Inconformes con el Conjunto Estadio Azteca piden conocer negociaciones con Televisa

Opositores al proyecto Conjunto Estadio Azteca cerraron una parte de la vialidad en Boulevard Gran Sur ayer por la mañana para exigir que el gobierno de la ciudad les informe sobre las negociaciones que han tenido con grupo Televisa.

Con la frase “agua para vivir, no para lucrar” expresaron su preocupación porque no los tomaron en cuenta para las decisiones de las obras, pues reiteraron que el tema del agua es preocupante para la zona, así como la contaminación.

“Aquí se desarrolla una megaobra perteneciente al Centro Comercial Gram Sur, este ejemplo de desarrollo es suficiente para que los vecinos nos cuestionemos si será si será posible que en las colonias se pueda habitar con más mega desarrollos como los que plantea Televisa, es motivo de preocupación por la obstrucción de la vialidad y la cantidad de agua potable que ocupa”, recalca vecino durante la protesta.

El pasado 25 de agosto de 2022, el Estadio Azteca dio a conocer un boletín donde anunciaba su primera reunión con la FIFA y el gobierno capitalino para trazar la ruta de seguimiento para albergar la Copa Mundial de Futbol 2026, lo que implica transformaciones dentro del espacio aledaño; sin embargo, a los vecinos no se les ha informado nada cómo lo ofreció la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

“Lo que sí es cierto y es importante que lo sepan los vecinos, es que se les va a consultar, se les va a estar informando, que no se va a hacer nada que represente una afectación”, dijo la mandataria en una conferencia.

El grupo de vecinos anunció que sigue recabando firmas para llevarlas al Instituto Electoral de la Ciudad de México y se les conceda una consulta ciudadana; para ellos siguen con las visitas casa por casa y se mantienen instalados en plazas comerciales y en Metro Universidad.

Por el momento, no tienen el número exacto de firmas que llevan hasta el momento pues apenas las van a contabilizar, pero estiman llevar más de mil, es decir más de la mitad: “Llevamos poco más de la mitad, pero no tenemos el número exacto. Más de mil, pero cada vecino que nos está ayudando tiene su conteo. No nos hemos juntado todavía a contarlas”