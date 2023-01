"Salgo y mi hija ya no está", la desaparición de María Angela en el paradero de Indios Verdes

La tarde de este jueves, María Angela de 16 años, fue vista por última vez en unos baños públicos del paradero de Indios Verdes, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con los primeros reportes, luego de que la menor de edad permaneciera esperando a su madre, quien ingresó a un baño público, no se volvió a saber de ella y el hecho fue dado a conocer inmediatamente ante las autoridades.

¿Qué sucedió con María Angela?

María y su madre Rocío salieron de la estación del Metro Indios Verdes, caminaron por uno de los pasillos del paradero hacia unos baños públicos.

Rocío entró al baño y su hija la esperó afuera del lugar. La madre relató a diversos medios que entró al baño "y en ese momento, cuando entro al baño, unos segundos después escucho que me dice '¡ma!' así solamente. Me paro rápido, me apresuro, me lavo las manos y salgo y mi hija ya no está".

La madre cuenta que al salir del baño público buscó a su hija entre los puestos de comerciantes ambulantes, pero no logra ubicarla, por lo que de inmediato opta por llamarla al teléfono celular, pero este ya se encontraba apagado.

Al realizar funciones propias de vialidad en el punto denominado la herradura arriba el C.Jesus Olguin Jimenes de 44 años de edad ,solicitando el apoyo indicando que su hija menor de nombre Maria Angela Olguin Bustamante de 16 años se había extraviado de la parte pic.twitter.com/vjoNSmfgFF — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) January 20, 2023

Fue entonces que Rocío le llama a su marido para saber si estaba con María Angela, pero no fue así.

Familiares y vecinos de la adolescente reportada como desaparecida, horas más tarde, decidieron realizaron un bloqueo en el cruce entre las avenidas Insurgentes Norte y Ticomán, para exigir que esta fuera localizada a la brevedad.

Dicha acción realizada alrededor de las 23:30 horas, provocó complicaciones viales durante varias horas. Los manifestantes se plantaron sobre la transitada vialidad, impidiendo el paso tanto de automóviles como de motocicletas, con dirección hacia el Norte.

Fiscalía investiga desaparición de María Angela

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició las indagatorias correspondientes para localizar a María Ángela.

Las autoridades capitalinas dieron a conocer que la Fiscalía de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas, inició una carpeta de investigación por el hecho, asimismo, se activó la Alerta Amber y se pusieron en marcha los protocolos necesarios para su localización.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía, la adolescente con domicilio en el municipio de Ecatepec, vestía un pantalón de mezclilla azul marino, tenis blancos, playera gris con letras azules y llevaba consigo una mochila negra.

Dentro de las señas particulares, se describe que la menor cuenta con una perforación con aro, en la base de la nariz, así como un "piercing" en el ombligo, además de contar con un corazón en color rojo, tatuado a la altura de la muñeca izquierda y una letra "K" en hombro del mismo costado.

Hasta el momento no se han dado a conocer avances que permitan conocer la ubicación de Ángela, por lo cual, personas cercanas a ella, hicieron pública su intención de bloquear nuevamente las vialidades mencionadas durante este viernes, hasta obtener una respuesta por parte de las autoridades. Con información de Raúl Hernández