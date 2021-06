Juez suspende diligencia en Cooperativa de Palo Alto

La diligencia que se llevaría a cabo este martes en la Cooperativa Palo Alto fue suspendida debido a que el juez del Juzgado Quinto decidió no realizarla, a pesar de que él mismo la ordenó.

Desde la mañana de este miércoles un total de 150 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) resguardaron la entrada de la cooperativa, con el fin de acompañar a los actuarios a realizar la diligencia.

Ahí, los habitantes ya los recibían con las rejas cerradas y con mantas con la leyendas como: "La Cooperativa Palo Alto consciente no se vende, una vida de lucha no tiene precio", además de consignas como: "Palo Alto no se vende, se ama y se defiende".

Juan Gutiérrez Márquez, director general de Concertación Política y Atención Social de la Secretaría de Gobierno, informó que esto no significa que se cancele la diligencia, por lo que mantendrán la presencial policiaca, pero sólo de 50 elementos. Afirmó desconocer el motivo por el cual se suspendiera el instrumento jurídico.

"Es una decisión de juez, a nosotros nada más nos informaron. El juez o el actuario que iban a venir decidieron ya no hacer la diligencia por el momento, yo no puedo decirles incluso si (se hará) por la tarde. Por eso vamos a mantener una presencia para preventivamente resguardarlo", indicó Gutiérrez Márquez.

Julio César Morales Rojas, asesor jurídico del grupo mayoritario de la cooperativa, señaló que aún no saben el motivo del aplazamiento de la diligencia, aunque aseguró que se les tendría que notificar y que seria ilegal si se lleva a cabo a una hora distinta a la que acordó el juez.

Los integrantes de la Cooperativa señalan que no existe fundamento legal para la diligencia ordenada, ya que no hay una sentencia en el juicio de liquidación forzosa. / Foto: Omar Flores | El Sol de México

"Vamos a revisar el expediente y seguramente se va a reprogramar una nueva fecha y hora. No pueden decir que en un par de horas se lleva a cabo la diligencia, porque las notificaciones se tienen que dar con una anticipación debida. Si se hace en otro horario es ilegal", mencionó Morales Rojas, y aseguró que en caso de que se realice apelarán ante el juez.

En la diligencia debían inspeccionarse todas las viviendas que componen la Cooperativa, así como el aseguramiento de los centros de convivencia común: el centro de distribución de Liconsa y la tortillería de la Cooperativa. Sin embargo, los habitantes se oponen, ya que, aseguran, carece de fundamento legal en tanto el juicio de liquidación forzosa que inició en 2002 no tenga una sentencia definitiva.