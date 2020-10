La batalla por la vacuna antiinfluenza en la CDMX

Las familias capitalinas que acuden a los hospitales del gobierno de la Ciudad de México para vacunarse contra la influenza -a una semana de que inició la campaña- ya no encuentran dosis disponibles.

Martha Ulloa, de 67 años, acudió por segunda ocasión a la Jurisdicción Sanitaria de la alcaldía Cuauhtémoc, en la colonia Ex Hipodrómo de Peralvillo, pero nuevamente no le aplicaron la inyección. Se fue sumamente molesta.

Platicó que la semana pasada visitó el hospital mencionado, pero como eran alrededor de las 13:30 horas, los empleados del lugar le respondieron que ya no era horario para aplicar la vacuna y le pidieron que regresara después.

Ayer volvió a acudir y le dijeron que ya no había dosis, "que mejor fuera después del 15 de octubre, pues quizá llegarían más vacunas".

En distintos espacios de salud que este diario visitó el personal de las clínicas confirmó que probablemente será hasta después del 15 de octubre cuando se regularice la vacunación.

El Sol de México informó la semana pasada que de acuerdo con el plan de distribución federal, la Ciudad de México es la segunda entidad que recibió un mayor número de dosis, sólo por detrás del Estado de México.

El subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, recomendó a los mandatarios estatales “supervisar que no se malgaste la vacuna al aplicarla a población que no esté en condiciones de riesgo". Pero las dosis en la ciudad se aplicaron a la población en general y en el momento en el que comenzaron a priorizar a los vulnerables, escasearon.

“No hay vacunas, dicen. La otra ocasión que vine me dijeron ‘es que ya no es hora, vengase de 9 a 1’, y ahorita vengo y que no hay. Le dije es que nada hay, ni las vacunas del cáncer de los niños, ni nada, entonces, para qué nos dicen mentiras. Parece que oí que las iban a mandar al Seguro Social (IMSS), pero dice que tampoco hay en el IMSS”, dijo Martha.

“Pero de todas formas, a la hora que vengas no hay, puras mentiras, ahorita vengo a esta ahora (10:40 horas) y ya no hay, pero no es cosa de ellos (trabajadores), es culpa del gobierno de que dice puras mentiras para que la gente se la crea de que sí están trabajando”, agregó.

La señora Ulloa dijo que no tiene ninguna comorbilidad pues sólo padece de la tiroides, pero buscó la vacuna porque le preocupa el coronavirus y quiere prevenir el contagio de la influenza en esta temporada de frío.

“Quería que me pusieran la vacuna para prevenir la gripa porque dicen que te defiendes más teniendo esa vacuna para el Covid-19, por si viene el dizque rebrote no te dé tan fuerte el Covid, pero puras jaladas”, refirió.

En el Centro de Salud que está junto a la Clínica Condesa y en la Clínica de Especialidades número 5, sobre Arcos de Belén, tampoco hay dosis y la información que brindaron a este diario es que se espera que lleguen más pero hasta la próxima semana.

La Secretaría de Salud de la capital mexicana informó que todavía hay dosis en algunos hospitales, pero las están racionando para los sectores de riesgo como los menores de cinco años, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con comorbilidades: diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedades cardiovasculares, que viven con VIH e inmunodeprimidos por cáncer.

La dependencia precisó que por el momento se trabajará de esta manera hasta que llegue el segundo lote de vacunas, por lo que si algún capitalino pertenece a un grupo de riesgo deberá reportarlo al personal médico, que los remitirá al área de Trabajo Social y les informará en dónde les aplicarán la vacuna.