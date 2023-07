Líneas 3 y 9 del Metro, el nuevo reto: Martí Batres tras asumir gobierno de CDMX

Entrevistado en el Salón de Cabildos del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, los tres grandes retos que mencionó Batres Guadarrama durante su gestión son mantener la gobernabilidad de la ciudad, la transformación y la reafirmación de una ciudad progresista.

El mandatario detalló que el presupuesto general del Metro son poco más de 20 mil millones de pesos, pero tan solo en la intervención en Línea 1 se han gastado 37 mil millones de pesos.

Recomendado para ti: Promete Martí Batres diálogo con la oposición

Batres explicó que los 37 mil millones se cargaron por fuera y de diferente manera pues no se trata del presupuesto del Metro. “O sea casi el doble del presupuesto total. Esto nos indica el costo que tendría eventualmente la reparación en conjunto del Metro”.

CDMX Congreso aprueba a Martí Batres como jefe de Gobierno de la CDMX

Van a intervenir la Línea 3 y la Línea 9 (del Metro)...

Sí, se tiene que ver en qué momentos y de qué tamaños porque obviamente en este momento toda la gran inversión está concentrada en la Línea 1.

Hay que terminar primero la Línea 1 para abordar después la reconstrucción amplia de otras líneas, nos ocupa atender diversos casos de la Línea 3 que es de un gran uso, uso masivo, hay algún fragmento de la Línea 9 donde se ha movido el piso por el tema de los movimientos que ha tenido el suelo de la Ciudad, no es un problema del Metro, es un movimiento del subsuelo, y luego están otro caso que debemos ir viendo.

Más allá de la Línea 12 que sabemos lo que pasó, de la Línea 1 que le metieron mano después de 50 años… ¿qué va a pasar todas las demás?

Hay que ir viendo, evidentemente la Línea 1 tenía que intervenirse porque es la más antigua y es la que más problemas presentaba por razones obvias, entonces qué se hizo, pues reconstruirla totalmente, se reconstruyeron los rieles, las vías, la línea de tensión que transmite energía eléctrica, el balasto.

En el gabinete de seguridad está el Metro, así como se da el parte de hechos delictivos que ocurrieron y situaciones así, también tenemos un parte diario del tema del Metro y un reporte nocturno, es decir, el Metro es una de las prioridades de atención.

Está pendiente el tema del Metro | Foto: Ulises Bravo /El Sol de México

¿Cuál ha sido el problema que ha tenido la Línea 1? La mayoría de los ciudadanos estaban esperando que se abriera, inclusive el tramo 2, en agosto, eso fue lo que nos comentó la ex jefa de Gobierno. ¿Han tenido incumplimiento de alguna empresa?

La obra civil está terminada y estamos en período de pruebas, la empresa, que hay otra empresa que hace la supervisión, pues está supervisando las obras y el Gobierno de la Ciudad también y el Metro también, entonces estamos en una parte de pruebas para que en el momento en el que se eche andar es porque ya todo está supervisado.

¿Tienen una fecha ya definida?

No, estamos por definir una, sobre todo quienes están involucrados en este proceso, yo en estas semanas he ido cada sábado para hacer un recorrido de las obras.

¿Pero cuál ha sido el motivo del retraso, o usted considera que no ha habido retraso porque se tenía proyectado abrir toda la línea en agosto?

Si, pero la obra tuvo tiempos un poco más largos, de todas formas se está trabajando.





¿Estaba peor de lo que esperaban?

No, no es eso, sino que a veces, esto sucede frecuentemente, se hacen ciertos cálculos de los tiempos que va a durar una obra y luego hay otros elementos que van ocurriendo que hacen que se alarguen estos plazos, pero estamos insistentes para que podamos terminar lo antes posible.

La idea es terminarlo antes de septiembre…

Lo antes posible, ya les daré una fecha, vamos a ver con el Metro, tenemos que ver con la empresa constructora, con la empresa supervisora, el Metro, Semovi, una fecha certera y ya que tengamos, ya la comunicamos.

¿Cómo estamos pensando el presupuesto para el 2024?

Vamos a entrar en ese terreno ya estaremos informando nosotros qué prioridades tenemos, evidentemente hay muchos elementos de continuidad, tenemos compromisos importantes derivados de los derechos sociales, esa es una parte básica.

¿Se va a mantener el presupuesto en ese nivel?

Sí claro, eso es un compromiso, se incrementa hasta cierto punto, porque también, así como hay actualización en los gastos, entonces a veces cuando aparezca que es un incremento pues en realidad es un ajuste de acuerdo a la inflación o a otros indicadores.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo





¿Pero estaremos pensando en un presupuesto que refleje la inflación, que se mantenga en términos reales o si estarían ustedes pensando en un presupuesto más grande?

Depende de los ingresos, nosotros no somos de la idea de gastar un dinero que no tenemos, no somos de la idea de endeudar, de apostar al endeudamiento de la Ciudad, ajustamos el presupuesto a los ingresos reales que tenga la Ciudad de México.