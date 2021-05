Lo que la austeridad se llevó en la CDMX

El recorte de presupuesto ante la pandemia por Covid-19 y la ley de austeridad obligó la suspensión de proyectos del C5, del rastreo del transporte público y de atención a colonias en las 16 alcaldías.

De acuerdo con la cuenta pública 2020, la Ciudad de México ahorró 13 mil 966 millones de pesos, equivalentes a 6 por ciento del presupuesto total aprobado para ese año fiscal. La mayoría de los entes y órganos que conforman el gobierno local ahorraron en suministros y materiales de oficina y dejaron de gastar en eventos masivos, sin embargo, algunas promesas quedaron en pausa.

Ante el recorte, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) no pudo ampliar el tiempo en el que los videos de seguridad se almacenan. La reciente administración se comprometió a guardar por 30 días los videos, y no siete como se hacía antes, pero no lo logró en 2020.

“No se llevaron a cabo los siguientes proyectos: 1.- Ampliación del Proyecto MICALLE; 2.-Creación del C2 Centro Histórico; 3.-Ampliación de la Capacidad de Almacenamiento de 10,908 Sistemas Tecnológicos de Video Vigilancia de siete a treinta días como lo establece la Ley", se lee en los resultados generales de la cuenta pública.

El Órgano Regulador de Transporte reprogramó sus metas. El reporte indica que ante la suspensión de la intalación de GPS que monitorea y atiende el transporte público "se reprogramó la supervisión de la plataforma hasta el ejercicio fiscal 2021"

Mientras que las alcaldías tuvieron que sacrificar el mantenimiento de sus espacios públicos. Iztapalapa, por ejemplo, detuvo 15 obras de rehabilitación de carpeta asfáltica en diferentes colonias, Miguel Hidalgo no pudo balizar calles secundarias, Azcapotzalco canceló el mantenimiento y rehabilitación a espacios deportivos y Cuauhtémoc no pudo recuperar 3 mil espacios del programa “Con todo al barrio”.