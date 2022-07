Juez da prisión preventiva a 10 presuntos Chapitos relacionados con ataque en Topilejo

Por los delitos de narcomenudeo, portación de arma de fuego, asociación delictuosa, delincuencia organizada, cohecho, homicidio en grado de tentativa y privación ilegal de la libertad, un Juez de Control del Reclusorio Norte determinó prisión preventiva justificada a los 10 presuntos integrantes del Cartel de Sinaloa que dirigen Los Chapitos

Los presuntos delincuentes fueron detenidos tras un enfrentamiento a balazos con policías uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en la zona de Topilejo, Alcaldía Tlalpan.

Durante la audiencia inicial realizada en los juzgados del Reclusorio Norte, una jueza de la Ciudad de México determinó que su detención fue legal.

La defensa de los imputados solicitaron la duplicidad del término constitucional de 144 horas, para recabar pruebas en su favor, por lo que será hasta el próximo martes que se defina su situación jurídica.

Vehículos blindados conocidos como rinocerontes trasladaron a los detenidos a Santa Martha Acatitla / Foto: Adrián Vázquez

En tanto, los imputados permanecerán en el Penal de Santa Martha Acatitla bajo la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa que les impuso la jueza.

Al término del acto judicial que se prolongó por más de 12 horas, los asesores legales de los acusados señalaron presuntas torturas contra los detenidos.

“Los elementos policiales llegan vestidos de civiles llegan completamente agredir(..) Hubo tortura, algunos fueron desmayados por tanto golpe”, dijo Ernesto Díaz, u o de los abogados defensores de los detenidos.

“Todos están golpeados todos tienen incluso diversas fracturas, no los atendieron como se debía como ya se decretó el protocolo de Estambul. Están obviamente devastados no he podido ver a sus familias. Son empleados, son comerciantes, tienen talleres mecánicos, uno se dedica a la plomería. Todos son oriundos de Topilejo”, señaló Juan Humberto Mejia, defensor de uno de los imputados.

En total fueron ocho los abogados particulares que asesoraron a los detenidos, quienes según las autoridades, entre ellos hay originarios de Sinaloa que pertenecen a una célula del Cártel de Sinaloa.

Tras la salida de los abogados del Reclusorio Norte, los 10 detenidos fueron trasladados de regreso a la llamada zona Diamante de alta seguridad y de la penitenciaría de Santa Marta en Iztapalapa junto a un fuerte dispositivo de seguridad.