Mujeres protestan en Metro Taxqueña contra feminicidios

Un grupo de mujeres realiza una protesta en la estación del Metro Taxqueña en la Línea 2 contra la violencia de género y ante los crecientes feminicidios en el país.

La mujeres se manifiestan con carteles y consignas como "Señor, señora, no sea indiferente se mata a las mujeres en la cara de la gente", "Ni una más", entre otras.

Asimismo, tomaron los torniquetes del Metro y dejan pasar a las personas sin pagar.

Estaba en taxqueña, la línea azul y unas morras llenas de rabia tomaron las dos entradas, cantando las consignas, cerrando el paso, alzando la voz por las que ya no están.

Empecé a llorar, me da fuerza ver como ponen el cuerpo y toman lo que es nuestro: el metro y las calles. pic.twitter.com/f3FZf2LFIj — La Bela-Lugosi (@bbybats_) February 21, 2020

El próximo 9 de marzo se llevará a cabo un paro nacional #Undiasinmujeres, el cual propone que todas las mujeres no salgan a las calles, no compren, no asistan a la escuela, no vayan a trabajar, a no usen servicios de plataformas digitales y no utilicen el transporte público, entre otras acciones.

El paro nacional se realizará un día después de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, que se planea, salga de el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México.