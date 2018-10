Ninguna estudiante fue violada en CU como afirma legislador, asegura la UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México aclara que ninguna estudiante fue violada este jueves en Ciudad Universitaria como sostuvo, Rogelio Zamora, senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

"La UNAM desmiente categóricamente la versión expresada por un legislador en la tribuna del Senado de la República, sobre la supuesta violación de una mujer, en Ciudad Universitaria, el día de hoy", expresó la institución mediante un comunicado.

El legislador Zamora, está a favor de una iniciativa para castigar a quien comete delitos contra estudiante, en su intervención utilizó el ejemplo de un presunta ataque sexual en la Universidad Nacional.





"Pero también tenemos el caso, el día de hoy, de una joven que fue violada en los baños de C.U. No lo podemos permitir, no seamos nosotros ajenos, no seamos indiferentes ante esta grave situación"

Esta denuncia falsa se suma a la ola de rumores sin fundamento que en los últimos días han buscado provocar confusión al interior de nuestra casa de estudios, concluye el documento de la universidad.

CDMX UNAM presenta denuncia ante fiscalías tras ataque a estudiante de CCH Naucalpan

¿Qué pasó?

Usuarios de redes sociales reportaron un presunto ataque sexual en contra de una mujer en la Facultad de Contaduría y Administración ocurrido el miércoles a las 20:00 horas.

En un comunicado de la Facultad aclara que La Comisión Local de Seguridad atendió a una mujer quien manifestó no pertenecer a la comunidad universitaria y que venía en busca de una estudiante de la facultad, por posibles hechos constitutivos de un delito.

Agrega el documento en línea que a la mujer intervenida se le ofreció atención médica y psicológica; asimismo se le invitó a que de conformidad con la Legislación aplicable, se procediera a levantar la denuncia correspondiente, ante la autoridad competente.