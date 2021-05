Panteón de Tezonco, cercano a la tragedia del Metro, recibe a deudos y difuntos

Muy cerca del lugar donde perdieron la vida el lunes pasado, fueron enterradas seis víctimas del accidente registrado en la Línea 12 del Metro, en el tramo entre las estaciones Tezonco y Los Olivos,

Las puertas del panteón civil de San Lorenzo Tezonco se abrieron para recibir los cortejos fúnebres que tuvieron que pasar frente al lugar de la tragedia, donde las grúas y trabajadores se aprestaban a seguir con la remoción de los escombros.

Los nombres de las personas que fueron sepultadas en ese cementerio son Liliana Bautista Sánchez, José Luis Hernández Martínez, Jorge García Méndez, José Luis Hernández Vázquez y Brandon Giovanni.

Algunos de los deudos accedieron a hablar, en este caso el sobrino de don José Luis Hernández Vázquez, quien reprochó al gobierno que les haya prometido ayuda para el funeral y no hicieron nada.

Foto: Omar Flores | El Sol de México

Manifestó su deseo de que la Línea 12 del Metro sea segura y sin tanta inestabilidad, pues, recordó, ya había denuncias de los problemas que afrontaba, pero no se hizo nada.

Arremetió contra los partidos políticos, porque prometen y no hacen nada, “siempre es lo mismo. Se quejaban del PRI, llegó el PAN e hizo lo mismo, llegó Morena y no hacen nada, no es justo que mi tío haya pasado por esto”.

A su vez, Luis Hernández Juárez, hijo de José Luis Hernández Martínez, manifestó su tristeza por la muerte de su progenitor a quien, aseguró, lo amaba con todo el corazón y que fue un amigo para él, “lamentablemente, ya no lo voy a poder ver otra vez”.

Informó que su padre tenía 61 años de edad, que dejó a tres hijos y que el día de su accidente venía de su trabajo, ubicado en Ermita y La Viga. “Era una persona honorable, respetuosa, que no se metía con nadie”.

Despiden al niño Brandon Giovanni

Antes de ser trasladado al cementerio, el niño Brandon Giovanni fue despedido en su hogar, ubicado en la cerrada Cornelio Hispano, colonia Santa Ana Zapotitlan, alcaldía de Tláhuac con gritos de exigencias de justicia.

En la casa, al final de esa calle sin pavimentar tiene zaguanes de color guinda con adornos de alcatraces, se efectuó una misa a la que asistieron sus familiares, vecinos y parientes, quienes lo describieron como un niño aficionado al fútbol, tranquilo y sociable.

Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

El día del accidente iba acompañado por Rigo, la pareja sentimental de su madre, quien peregrinó angustiosamente, porque desde el 3 de mayo ya no supo de su paradero.

Finalmente, llevó con entereza a su hijo a enterrar a dicho cementerio y ya no quiso hablar más, guardó un silencio que se le respetó.



➡ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Virales Encuentran a Miguel, el joven en situación de calle que conmovió con su testimonio de la L-12 Sociedad Aseguradora GMX evalúa daños en Línea 12 del Metro tras colapso Mundo Biden ofrece ayuda a México para recuperarse tras accidente de la L12 del Metro