Rechazan riesgos por Airbnb en Centro Histórico

Para el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, la llegada de plataformas de renta de departamentos de corta estancia como Airbnb o Be Mate al corazón de la capital –declarado patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO no representa un riesgo, pero sí se debe poner orden en su aparición para no convertir a esta zona en una Venecia o Barcelona donde ya se empiezan a padecer los efectos negativos del turismo masivo.

“Es algo que está pasando, no tiene que ser problemático ni tiene que seguir avanzando hasta convertir esto en una Venecia o en una Barcelona en donde ya no podamos soportar a turistas que depredan el patrimonio. Es una situación que el gobierno no quiere que crezca o se desborde y que va a empezar a contener en la medida en la que esto vaya teniendo una saturación”, dijo en entrevista la directora del Fideicomiso, Loredana Montes López.

Como dio a conocer El Sol de México el 6 de octubre, habitantes en esta zona de la ciudad afirman que se ha empezado un proceso de elitización o mercantilización del patrimonio histórico, como lo llamaron, y un caso de muestra son los departamentos que renta Be Mate en Donceles 32.

Montes López subrayó: “son viejos vicios, viejos problemas del Centro Histórico, no es nada nuevo. Quizá hoy estamos viviendo algún tipo de consecuencias, pero son situaciones muy antiguas, se dejaron arranciar, crecer. Habrá que buscar las estrategias adecuadas para no lastimar población que sería apetecible que se quedara en el Centro Histórico”.

LOS BARRIOS

Para preservar y enaltecer la historia que se teje en la vida cotidiana que hace la gente de a pie en los rincones de las calles del corazón de la ciudad, se inauguró la Feria de los Barrios en la que todo el fin de semana se dará muestra de la gastronomía y los oficios de esta zona de la capital.