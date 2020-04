Nos falta integrar la capacidad de respuesta: secretaria de Salud de CDMX

Trabaja de lunes a domingo y duerme cuatro horas al día. Asiste a todas las reuniones de gabinete de salud y el tiempo que le sobra para ella, lo invierte en leer sobre el comportamiento de la pandemia en el mundo.

Le preocupa la situación que viven los hospitales de la Ciudad de México pero tiene la convicción de que el reforzamiento de las medidas en la Fase 3 ayudarán a no saturar estos centros que ya vislumbran camas saturadas. Así es el trabajo de Oliva López, secretaria de Salud de la Ciudad de México durante la pandemia.

¿Cuál es su papel cuando el gabinete de salud se reúne?

Es un gabinete de salud que se reúne todos los días de lunes a domingo, se evalúa el modelo epidemiológico, se evalúan las estimaciones, se va dando seguimiento a los datos de cada día, a infectados, defunciones, casos negativos y se va siguiendo este modelo epidemiologocio matemático teórico, se va contrastando con el día a día, también hay seguimiento importante de la reconversión hospitalaria que empezó hace varias semanas, un seguimiento de cómo va creciendo la capacidad, la infraestructura, la incorporación de personal de salud .

¿Le gustaría estar en la primera línea de batalla y retomar su labor de servicio?

Yo en general he estado en muchos espacios, en este momento la posibilidad de estar aquí es un privilegio y compromiso estar al frente de la secretaría, es lo que me tocó en este momento. Pero fui médica comunitaria, en comunidades indígenas, trabajé censos de salud, trabajé en áreas hospitalarias, sobre todo en epidemiología que es lo que he hecho más, he estado como investigadora en la U AM Xochimilco, coordinando programas de posgrado, doctorados en ciencias de salud colectiva... entonces mas bien yo toda mi vida profesional ha estado dedicada a trabajar por la garantía del derecho a la salud y por la mejoría de las condiciones de vida y de salud de las personas. Ese ha sido mi compromiso y ahora me tocó aquí, donde estuviera, estaría haciendo esa tarea de manera comprometida.

¿Qué le falta a los hospitales locales? Hemos intensificado la compra, se salió de los parámetros habituales, sobretodo el equipo de protección personal en la exposición a aerosoles, que es el que necesitamos para las salas de urgencia, toma de muestras, traslados de pacientes.

Se incrementó porque no teníamos esa necesidad, sólo estaba previsto para algunas áreas pero ahora en general no es que se use en todos lados, pero se utiliza mucho mas. Ese equipo de protección se incrementó y todo lo que tiene que ver con sanitización, gel, cloro y químicos que se utilizan. También, como saben, no hay tratamiento, pero si requiere equipamiento especial, ya teníamos prevista una compra especial de equipo médico y se reconfiguró a principios del año para comprar más ventiladores, más monitores y para tener capacidad de respuestas.

¿Qué nos hace falta? Yo creo que en estos días necesitamos integrar mucho más la capacidad de respuesta, estos médicos jóvenes, enfermeros que se están sumando que entraron a la convocatoria a los equipos de atención. Están ya capacitados tienen experiencia pero tienen que estar integrados en equipos que podríamos decir, en una atención en cascada. Es un desafío de los próximos días... esta integración de los equipos de atención comandados por los especialistas y operados por jóvenes dispuestos a trabajar con mucho compromiso y dedicación para la atención del Covid-19. Están contratados para nuestros cuatro hospitales Covid, para las áreas de extensión de convalecencia y las áreas de triage.

¿Contemplan ofrecerles un seguro extra si enferman o mueren de Covid-19?

No, el personal de la Secretaría de Salud, digamos de base, tiene una prima por infectoriesgo entonces tienen un porcentaje de su salario adicional porque se considera que trabaja en situaciones donde puede infectarse, este personal de base ya tiene ese bono. Al que se incorpora, se le contrata con un salario alto pero con los tabuladores de la secretaría. Ya incluye la prima el salario que mostraron.

¿Cómo se cuida la secretaria de salud?

Hago todas las recomendaciones de sana distancia, uso de cubrebocas. También el descanso es muy importante, en mi caso pues duermo bastante poco, tengo pocas horas para dormir.

Una cosa que también ocupa bastante de mi tiempo es la lectura, si bien no la puedo hacer a gran profundidad, pero la lectura rápida de lo que está pasando en el mundo del comportamiento de la epidemia, de cómo están reaccionando las ciudades y sus intervenciones.