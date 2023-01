Sedema contempla retirar el ahuehuete de Reforma

La Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México (Sedema) contempla la posibilidad de trasladar el ahuehuete de Paseo de la Reforma al vivero Nezahualcóyotl, para ayudarlo a crecer adecuadamente y revisar las condiciones del lugar, para poner un nuevo ahuehuete.

Al asegurar que el árbol sigue vivo, la secretaria del Medio Ambiente del gobierno capitalino, Marina Robles, señaló que se espera que el ahuehuete rebrote a finales de febrero, o incluso a finales de marzo, pero aquí el punto será ver cómo rebrota.

“Estamos esperando que llegue febrero o marzo que es lo que nos pidieron los especialistas, para que veamos como rebrota, si efectivamente rebrota bien y no necesita demasiado trabajo de remodelación, eventualmente, para que sea un árbol digno para Reforma”, explicó la funcionaria.

Sin embargo, la autoridad no descartó la posibilidad de que el ahuehuete no rebrote, o incluso, rebrote, pero no de forma adecuada y requiera de demasiado trabajo de remodelación.

“En caso de no rebrotar, incluso, si rebrotara de una manera que implique demasiado tiempo para que tenga una estructura bonita como árbol, una de las posibilidades es trasladarlo al vivero Neza, ayudarlo a que crezca de la manera adecuada y revisar las condiciones para, eventualmente, poner un nuevo ahuehuete en esa zona”, explicó Marina Robles.

La titular de Sedema informó que uno de los tres árboles que fueron donados podría ser la opción. Mencionó que el que se sembró en el Zoológico de Chapultepec una semana después del que se plantó en la Glorieta de Reforma, “está muy hermoso”, sólo que ese no ha vivido ningún percance.

Marina Robles consideró que el accidente automovilístico fue uno de los factores que afectó al ahuehuete de Reforma.

